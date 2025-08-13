¥É·³ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¸¶°ø¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢°¤¤ÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡Ê48¡Ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ª¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÊä¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°¤¤ÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤Ç¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬ÎÉ¤¤´¶¿¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Þ¤ÇÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÍËÆü¤Ë¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£(3A)¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Éüµ¢¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Éüµ¢¤¹¤ëºÝ¤Ëµß±ç¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î²æ¡¹¤Î·×²è¤Ï¡¢Ï¯´õ¤òÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£º£¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤·²¿¤«¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÂå¤ï¤ê¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÏºÇ¶á¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÈÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÏÈ¡É¤òÊä¤¦Â¸ºß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀèÈ¯¤¬´ðËÜÀþ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµß±ç¤òÇ¤¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¹¥Í¥ë¤È¸Î¾ã¼ÔÁÈ¤âÉüµ¢¡£°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÆ¬¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÀèÈ¯¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£