ロシア軍、ウクライナ東部ドネツク州で１０キロ以上前進…米露首脳会談で主導権の確保狙いか

ロイター通信は１２日、ロシア軍がウクライナ東部ドネツク州の前線地帯の一部で、急激な進軍を見せたと報じた。

数日間で１０キロ・メートル以上前進したとしている。１５日に予定される米露首脳会談でプーチン露政権は、ウクライナ軍に同州からの撤退を求めていると報じられており、交渉で主導権を握ろうと攻勢を強めているとみられる。

戦況を分析しているウクライナの団体によると、露軍は、攻防戦を続ける同州の要衝ポクロウシクから北方の炭鉱都市ドブロピリャ近くまで進軍した。米政策研究機関「戦争研究所」は、ロシアがトランプ米大統領から譲歩を引き出すため、「露軍によるドネツク州などの制圧は避けられない」と思い込ませようとする動きだとの見方を示した。

ウクライナ国営通信によると、ウクライナ軍参謀本部は１２日、露軍がドブロピリャやポクロウシク周辺に１１万人以上の兵士を集中的に投入しており、ウクライナ軍は激しい防衛戦を行っていると説明した。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１２日、報道陣に対し、「我々はドンバス（ウクライナ東部ドネツク、ルハンスク両州）から撤退しない」と強調した。