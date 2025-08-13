ホンダ新型「軽ワゴン」25年秋発売！ めちゃスポーティな“ツヤ無しエアロ”×特大「MUGEN」ロゴ装着！ 新型「N-ONE e：」無限仕様を先行公開！

めちゃスポーティな“ツヤ無しエアロ”×特大「MUGEN」ロゴ装着！

ホンダ車のカスタムパーツを手掛ける無限（M-TEC）は2025年8月9日、同年秋に発売予定の新型軽EV「N-ONE e：（エヌワン イー）」に対して開発中の各種パーツを先行公開しました。

大胆デザインの新型「N-ONE e：」（無限パーツ装着）

新型N-ONE e：は「e：Daily Partner」をコンセプトとし、日本の市場に合った“スタンダードなEV”を目指したモデルとして導入。ホンダの乗用車の原点である「N360」の思想を受け継ぎ、広い室内空間と取り回しの良さに、EVならではの力強く静かな走りを融合させています。

航続距離はWLTCモードで270km以上を目標とし、日常的な利用であれば週1回の充電で十分な設計です。家庭への給電機能（V2H）も備え、暮らしに役立つEVとしての利便性を追求しました。

さらに、シングルペダル操作や優れた小回り性能により、初心者からベテランまで安心して運転できる点も特徴です。

エクステリアは軽トールワゴンの「N-ONE」をベースに、EVらしいクリーンさと上質な立体感を両立。インテリアは薄型のインストルメントパネルで、広がりと視認性を高めています。

グレードは2種類で、「Gグレード」はディスプレイを排したシンプルな設計で開放的な視界を、「Lグレード」は9インチナビを装備し実用性と上質感を両立させました。

また、全車にボタン式の「エレクトリックギアセレクター」を搭載し、先進的な操作性を実現しています。

そんな新型N-ONE e：専用の無限パーツは「Casual Sport EV」をコンセプトとし、スポーティかつ大人な遊び心を演出するパーツがラインナップされます。

ボディにシャープな印象を与えるエアロパーツにはマットブラック塗装を採用し、新型N-ONE e：をよりスポーティに演出。

加えて、クルマにアクセントを加えるデカールも設定され、フロント／サイド／リアの各部に「MUGEN」ロゴを大胆に配置することにより、個性的な一台となる用品を開発していると言います。

そのほか、パフォーマンスダンパーや15インチアルミホイール「CK8」などのパフォーマンスパーツから、スポーツマットやベンチレーテッドバイザー、スカッフプレートなどといったユーティリティアイテムも用意されます。

※ ※ ※

新型N-ONE e：の無限パーツの価格や発売時期についての情報は改めてアナウンスされることになっており、今後の発表が期待されます。