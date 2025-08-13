☆巨人―中日（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、中日＝柳

中日との今カードを１勝１敗で迎えた巨人は１２日、中日３連戦の第３戦にベテランの田中将が今季５度目のマウンドにあがる。前所属の楽天時代も含めて田中のホームでの対セ・リーグの登板は通算２７登板１４勝７敗。対戦相手別の勝敗は以下の通り。

神 〇〇●〇〇●●

ヤ ―〇●〇――

広 〇〇●―

Ｄ 〇―〇●

巨 〇●〇

中 〇〇―

（―は勝ち負けつかず）

中日戦だけホーム登板は無傷の２勝だ。巨人に移籍後の１勝は中日（ビジターのバンテリンＤ）。再度中日相手に勝利し、巨人移籍後の東京Ｄ初勝利として日米通算１９９勝目を挙げることができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝アビラ、ＤｅＮＡ＝東

☆広島―阪神（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、阪神＝高橋

☆日本ハム―ロッテ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝山崎、ロッテ＝種市

☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝松本、ソフトバンク＝上沢

☆オリックス―楽天（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、楽天＝古謝

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順