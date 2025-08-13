Image: エンジョイ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

夏場、エアコンは命を守るための必須アイテムですが、家の中にはいくつものデッドスポットが存在しています。

エアコンが効きにくい調理中のキッチンや、狭くて暑いトイレ、お風呂上がりに汗が吹き出る脱衣所などなど、ピンポイントで温度を下げたくなる場所は意外に少なくありません。

「充電式壁掛け扇風機」は、この問題を解決するためのプロダクト。過去のクラウドファンディングでも大好評だったアイテムが、現在お得に予約販売中です。

どこでもカンタン設置、直置きも壁掛けも持ち運びも

Image: エンジョイ

「充電式壁掛け扇風機」最大の特長は、設置のカンタンさと使い勝手の良さにあります。

充電池内蔵式なので、コンセントのない狭い場所でも設置が可能。特別な工事も一切不要です。直置きはもちろん、あらかじめフックを取り付けておけば、持ち運んで壁掛けでも使い回すことができます。

Image: エンジョイ

「充電式壁掛け扇風機」は人感センサーも搭載しています。人が近づくと自動的に運転を開始し、離れると約1分後に停止。快適性と節電を両立。

さらに今回のモデルは、自動電源オフ機能を無効にできる設定を新たに搭載しており、点けっぱなしにしておくこともできるように改良されています。

トイレ中・入浴後・調理時の暑さ対策。猛暑日と停電への備えにもなる充電式壁掛け扇風機 5,720円 【数量限定 35％OFF】充電式壁掛け扇風機 1点 商品をチェックする

熱中症リスクランプを搭載

Image: エンジョイ

安全面においても、「充電式壁掛け扇風機」は単なる扇風機とは違います。

熱中症リスクランプは、内蔵された温度・湿度センサーを使って暑さ指数（WBGT）を計算し、熱中症のリスクを三段階の色で表示するための機能。

特に高齢の方は気温の変化に鈍感になりがちで、適切なエアコンの使用や水分補給のタイミングを逃してしまうことがありますが、この表示機能により、視覚的にリスクを把握することが可能になっているのです。

2WAY電源で災害時の備えにも

Image: エンジョイ

万が一の停電は、猛暑の中で起こってほしくないトラブルの筆頭ですが、「充電式壁掛け扇風機」は、ここでも有効にメリットを発揮してくれます。

リチウムイオン充電池と乾電池の2WAY電源対応なので、長時間の停電など、いざというときにも安心の仕様となっており、風量微弱なら、単3乾電池4本で13時間の連続運転も可能となっています。

モバイルバッテリーをUSB-C接続して使うこともできるので、アウトドア用途にもバッチリ。シーンを選ぶことなく、大活躍してくれるでしょう。

幅広いシーンで安心して使える夏場の必需品「充電式壁掛け扇風機」は、お得な先行予約販売が終了間近となっています。

このチャンスを逃さないように、お早めのチェックをお忘れなく！

トイレ中・入浴後・調理時の暑さ対策。猛暑日と停電への備えにもなる充電式壁掛け扇風機 5,720円 【数量限定 35％OFF】充電式壁掛け扇風機 1点 商品をチェックする

>> トイレ中・入浴後・調理時の暑さ対策。猛暑日と停電への備えにもなる充電式壁掛け扇風機

Image: エンジョイ

Source: CoSTORY