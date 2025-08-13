残ったら冷凍せずにスイーツに！「食パン1枚アレンジおやつ」5選

朝ごはんにもランチにも使える食パンがおやつに?!

朝ごはん用に買ってきた食パンが1枚だけ残ってる！賞味期限が近いから冷凍しようか…でもわざわざラップしたりフリーザーバッグに入れるのも面倒。そんなときは、おやつに使ってみませんか？食パン1枚でティラミスにメロンパンにミルフィーユ…どれにしようか迷っちゃう！お菓子作り初心者でも食パンを使えばラクラクですよ。

食パン1枚簡単スイーツ

憧れのティラミスロール

固くなったパンが大変身！サクッとバニラパン

チョコ好きにはたまらない！しみしみチョコ。

食パンで手軽に作れるメロンパン

食パンがあのミルフィーユに？！





食パンが残ったときの定番の揚げパンも、バニラ味にすると一気にオシャレ度アップして、おうちカフェ気分を楽しめます。

パイ生地なしで作るミルフィーユはヘルシー。パンをこねる手間なく作れるメロンパンは、焼き時間も少なくてラクラク。これで食パンが余っても、大丈夫！なにを作ろうか迷ってしまいますね！

執筆：中村りえ

管理栄養士／米粉専門お菓子研究家



家族の小麦アレルギーをきっかけに米粉のおいしさを知り、米粉の魅力を多くの人に伝えたいと思い、米粉専門の管理栄養士として活動を始める。米粉のお菓子教室を主催する傍らレシピ開発も行う。



ブログ：https://ameblo.jp/rie707rn/



インスタグラム：https://www.instagram.com/rie.nakamura0707/