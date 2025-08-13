ジバンシイから透明美マット肌を叶える「プリズム・リーブル・プレストパウダー」発売

パルファム ジバンシイ［LVMHフレグランスブランズ］は8月13日、「プリズム・リーブル・プレストパウダー」（7,480円）を発売します。

■さまざまな肌トーンにあわせた5種類のカラー展開

同商品は、一度の塗布で色づいた光を肌表面にぴたりと添わせ、メイクアップをしっかりと定着させつつ毛穴と色むらををふんわりぼかしてカバーする、4色のプレストパウダー。

エモリエントマットテクノロジーにより肌に潤いを与え、透明感のある肌に整えながらテカリを抑え、サラサラなマット仕上がりと潤い感の両立を実現しました。

さまざまな肌トーンのために作られた5種類を用意。

ほのかに光をまとう「オパルセント・チュール」、クールな美しさを引き立てる透明感に導く「パステル・シフォン」、肌トーンを均一に整えて自然な透明感を叶える「ホワイト・サテン」、ロージーな透明感に導く「ローズ・ヴェイル」、いきいきとしたヘルシーな透明感を叶える「アシッド・シフォン」です。

■商品概要

商品名：プリズム・リーブル・プレストパウダー

カラー展開：No.00 オパルセント・チュール、No.01 パステル・シフォン、No.02 ホワイト・サテン、No.03 ローズ・ヴェイル、No.04 アシッド・シフォン

容量：7g

価格：7,480円

（フォルサ）