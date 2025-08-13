Coloria Homeのフレグランスディフューザーに「ホワイトムスク」「シトラスフィズ」など5種の香りが順次登場
カラリアが展開するオリジナルブランドのColoria Homeは7月28日より、5種類のフレグランスディフューザーを順次発売しています。
■ホワイトムスクやシトラスフィズなど季節や気分に寄り添う5種の香り
各商品では、季節や気分に寄り添う香りを用意。
7月28日に発売した「ホワイトムスク」は、リネンのような清潔感と、ムスクの優しい甘さが調和した香りとなっています。
8月にはレモンとベチバーによる爽やかな香りによる「シトラスフィズ」の他、「ウッディ」と「ハーバル」が登場。
秋には「キンモクセイ」の販売を予定しています。
価格は各4,280円です。
■商品概要
商品名：フレグランスディフューザー ホワイトムスク
内容量：180ml
価格：4,280円
商品名：フレグランスディフューザー シトラスフィズ
内容量：180ml
価格：4,280円
商品名：フレグランスディフューザー ウッディ
内容量：180ml
価格：4,280円
商品名：フレグランスディフューザー ハーバル
内容量：180ml
価格：4,280円
商品名：フレグランスディフューザー キンモクセイ
内容量：180ml
価格：4,280円
取扱い（予定）：Amazonなど総合ECサイト
（フォルサ）