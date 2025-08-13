ロックバンドLUNA SEAやX JAPANなどで活躍するギタリストSUGIZO（56）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。足の患部の不調や背骨の骨折により療養していたX JAPANのギタリストPATA（59）のライブ復帰を祝福した。

PATAは5月、かねて患っていた足の患部の不調により、1998年に33歳で亡くなったX JAPANのギタリストhideさん（本名松本秀人）の追悼ライブに車椅子で出演。その後、新たに背骨を骨折していることが判明したとし、6月から開始予定だったバンドRa:INのツアーが中止となっていた。

11日に横浜BAY HALLで開催されたライブイベント「WHAT IS JAM? Vol.10」で復帰。主催したSUGIZOは「昨日、横浜BAY HALLでの『WHAT IS JAM? Vol.10』、本当にありがとう。至福の時間でした。VJ真也くんの圧倒的宇宙の中、久々のSGZxHTKNは本当に快感だったし、見事復活を果たしたPATAさん率いるRa:INはカッコよすぎて感慨深くて涙したし、小沼さん、銘くん、アランのトップジャズギタリスト・トリオは美しすぎる憧れの境地だったし 念願の共演のLA:SENASは最高最狂に盛り上がったし、そして、やっぱりSHAGはこの上なく最幸だった」と振り返り、PATAの復帰を伝えたRa:INメンバーに返信するかたちで「復活おめでとうございます」と祝福した。