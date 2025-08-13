日本情報クリエイト<4054.T>が続伸している。１２日の取引終了後に発表した２６年６月期連結業績予想で、売上高５８億円（前期比１４．３％増）、営業利益１２億円（同１９．５％増）、純利益７億３０００万円（同１６．２％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比３円増の８円としたことが好感されている。



不動産ＤＸに対する高水準の投資需要を背景に、業者間物件流通サービス「リアプロ」及び「リアプロＢＢ」をはじめとする仲介ソリューションのシェア拡大を図るほか、不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シリーズの最新版投入により管理ソリューションの新規獲得及びシェア拡大を狙う。



なお、２５年６月期決算は、月額課金によるストック売り上げが順調に増加したことで、売上高５０億７５００万円（前の期比１４．４％増）、営業利益１０億４００万円（同４１．５％増）、純利益６億２８００万円（同４６．４％増）と大幅な増収増益となった。



出所：MINKABU PRESS