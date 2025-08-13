ソラスト<6197.T>が大幅反発している。１２日の取引終了後に上限を４４０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．７７％）、または１４億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は８月１３日から来年５月３１日までで、中期経営計画で掲げた持続的な成長のための、資本効率の向上と株主還元の充実を図る取り組みの一環として実施する。



同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高３４９億２６００万円（前年同期比２．４％増）、営業利益１６億４３００万円（同４．１％減）、純利益１１億４８００万円（同３４．５％増）だった。医療事業が計画以上の価格改定効果により好調なスタートを切ったことに加えて、介護事業やこども事業が堅調に推移したことで増収となったが、処遇改善を計画通り強化したことや新規ＩＴ投資などが利益を圧迫した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１３９４億５０００万円（前期比１．５％増）、営業利益６０億円（同１４．５％減）、純利益３４億円（同１４．２％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS