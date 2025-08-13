ソフトマックス<3671.T>が反発している。１２日の取引終了後に発表した６月中間期単独決算が、売上高３８億４５００万円（前年同期比６５．０％増）、営業利益４億１８００万円（同２．３倍）、純利益３億５００万円（同２．２倍）となり、従来予想の営業利益２億５０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。



医療ＤＸ推進の流れを背景に、主力製品である電子カルテなど医療情報システムの新規導入案件や既存顧客のリプレイス需要が増加しており、ソフトウェア、ハードウェア、保守サービスの販売がいずれも堅調に推移した。なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高６２億１００万円（前期比１４．２％増）、営業利益６億７０００万円（同１．１％増）、純利益４億８０００万円（同０．１％増）の従来見通しを据え置いている。



あわせて、東証スタンダード市場への市場区分変更申請に向けた準備を行っていると発表した。中長期的な成長と企業価値の更なる向上を目指すことが狙いで、現時点では変更申請日や承認日は未定であるほか、変更申請に向けた準備を中止する可能性もあるとしている。



出所：MINKABU PRESS