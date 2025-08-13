有機ELテレビに加え、ホームルーターでシャープが2025年上半期No.1獲得！
全国の家電量販店やECショップのPOSデータをもとに集計したデータベースで、いま売れているデジタル家電が正確に分かる「BCNランキング」では、毎年7月に上半期に最も売れたメーカーをデジタル家電の部門ごとに発表している。年間販売数No.1企業を称える「BCN AWARD 2026」（25年1〜12月集計値）の中間発表でもある。「有機ELテレビ」をはじめとする3部門で25年上半期（25年1〜6月）No.1を獲得したシャープに、上半期の振り返りと今後の意気込みを聞いた。
「BCNランキング」の「ホームルーター」部門ではシェア45.4％を占め、上半期No.1を獲得したシャープ。競合の多い「有機ELテレビ」部門ではシェアは34.4％にとどまったが、「デジタルチューナー」は半数を超える62.1％を占めた。
上半期の振り返りをたずねると、「home 5G HR02は、2023年3月の発売以来、引き続きご好評をいただいており、大変有難く感じております」とコメントを寄せた。
下半期に向けたイチ推し製品としては、「home 5G HR02」を挙げた。
「コンセントにつなぐだけの簡単設置で、自宅にWi-Fi環境が構築できます。本体の4つの側面に5G用のアンテナを配置し、基地局からの5G電波が強いアンテナを自動で判別するので、安定した5G通信が可能です」とのこと。便利なホームルーターの選択肢の一つとして、「home 5G HR02」の好調は続きそうだ。
●「ホームルーター」「有機ELテレビ」「デジタルチューナー」の3部門を制す
「BCNランキング」の「ホームルーター」部門ではシェア45.4％を占め、上半期No.1を獲得したシャープ。競合の多い「有機ELテレビ」部門ではシェアは34.4％にとどまったが、「デジタルチューナー」は半数を超える62.1％を占めた。
上半期の振り返りをたずねると、「home 5G HR02は、2023年3月の発売以来、引き続きご好評をいただいており、大変有難く感じております」とコメントを寄せた。
●イチ推し製品は「home 5G HR02」
下半期に向けたイチ推し製品としては、「home 5G HR02」を挙げた。
「コンセントにつなぐだけの簡単設置で、自宅にWi-Fi環境が構築できます。本体の4つの側面に5G用のアンテナを配置し、基地局からの5G電波が強いアンテナを自動で判別するので、安定した5G通信が可能です」とのこと。便利なホームルーターの選択肢の一つとして、「home 5G HR02」の好調は続きそうだ。