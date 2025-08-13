Ｋ＆Ｏエナジが６日続伸、２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正

Ｋ＆Ｏエナジーグループ<1663.T>が６日続伸している。１２日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を７７億円から９０億円（前期比２．０％増）へ、純利益を６２億円から７２億円（同１６．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２４円から２６円（年５０円）へ引き上げたことが好感されている。



売上高は、輸入エネルギー価格の影響によるガス販売価格の低下などにより９１９億円から９０７億円（同１．９％減）へ下方修正したものの、足もとでヨウ素事業の販売量が増加していることに加えて、販売価格の上昇などもあって同事業の売上高・利益が膨らむ見通し。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高４８５億３６００万円（前年同期比０．６％減）、営業利益６６億６００万円（同１７．８％増）、純利益５４億９６００万円（同４８．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS