仕事終わりにも立ち寄れる、都市型ビアフェス！大江戸ビール祭り2025秋

東京クラフトビールマニア(東京都中央区)による「大江戸ビール祭り実行委員会」は、2025年9月17日(水)から9月28日(日)の期間、品川インターシティS&R棟前広場にて「大江戸ビール祭り2025秋」を開催。

大江戸ビール祭り2025秋

＜会期＞

・シーズン1：2025年9月17日(水)〜9月21日(日)

・シーズン2：2025年9月24日(水)〜9月28日(日)

※9月22日(月)・23日(火)は転換日のため開催なし

＜時間(予定)＞

平日 17時〜22時

土曜日 12時〜20時

日曜日 12時〜18時

※時間は変更になる場合があります

＜会場＞

品川インターシティ S&R棟前広場(東京都港区港南2-15)

JR品川駅 港南口より徒歩約5分

＜料金＞

入場無料

＜出店数＞

シーズン1・シーズン2合計で約40社程度

＜主催＞

大江戸ビール祭り実行委員会

＜後援＞

港区

＜協力＞

日鉄興和不動産

駅直結・屋根付きの好立地で、仕事終わりにも立ち寄れる“都市型ビアフェス”。

多彩なブルワリーとともに、2025年の秋もハッピーに乾杯しませんか？

◯大江戸ビール祭りとは？

クラフトビールの魅力を、もっと気軽に、もっと自由に。

「大江戸ビール祭り」は、全国のブルワリーやインポーターが集い、ビールと料理、そして人との出会いを楽しめるイベントです。

事前予約・チケット不要。

初心者からビール通まで、幅広い来場者が思い思いのスタイルで秋を満喫できる場を提供します

◯日本各地＋世界から、ビール旅気分。

北海道から沖縄まで、個性あふれるクラフトビールが品川に大集合。

2025年は、品川会場では過去最多となる出店申込数を記録し、選りすぐりのブルワリーがラインナップ予定です。

お気に入りのブルワリーはもちろん、まだ出会ったことのない一杯にも出会えるチャンスです。

◯この季節、この場所だけのビール体験

秋にしか味わえない限定醸造ビールなど、一期一会の味わいが目白押し。

数量限定の特別な一杯を楽しめます。

◯ビールに合うグルメも楽しめる

選りすぐりのキッチンカーや屋台が出店予定。

クラフトビールにぴったりのペアリングを楽しめる、気の利いたメニューを取り揃えています。

◯駅直結・屋根付きだから、雨でも安心

会場は品川駅直結の屋根付き歩道橋沿い。

突然の雨でもゆったりと楽しめる「雨でも行きたいビールイベント」です。

開放的な屋外会場でありながら、天候を気にせず過ごせる環境を用意されています。

◯こんな方におすすめ

・初めてクラフトビールに触れてみたい方

・色んな種類を少しずつ飲んでみたい方

・仕事帰りにサクッと一杯飲みたい方

・推しブルワリーの新作を目当てに訪れる愛好家まで

飲み比べセットも用意。

各ブースのスタッフが、あなたの好みにぴったりの一杯を丁寧に案内します。

※2025秋デザインは近日公開予定。

SUZURIページのフォローで最新情報をゲット！

◯出店者情報 ※変更等はHP、各種SNSよりご確認お願いします

・Nori’s Beer(山梨県西八代郡)

・Twin Peaks Mountain Brewing(茨城県つくば市)

・長野みなみ風ビール(長野県長野市)

・独歩ビール(岡山県岡山市)

・Brewery Tumugi(沖縄県久米島町)

・遠野麦酒ZUMONA(岩手県遠野市)

・ホップドッグブルーイング(秋田県秋田市)

・RIOT BEER(東京都世田谷区)

・ホップジャパン(福島県田村市)

・北アルプスブルワリー(長野県大町市)

・ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城県石巻市)

・ERDINGER(ドイツ)

・DistantShoresBrewing株式会社(東京都東村山市)

・こまいぬブルワリー(千葉県柏市)

・網走ビール(北海道網走市)

・牛久醸造場(茨城県牛久市)

・星野製作所(麦)(埼玉県川口市)

・2杯目のビール。

(東京都中央区)

・カギヤブルワリー(神奈川県川崎市)

・AGARIHAMA BREWERY(沖縄県与那原町)

・KOSHU BEER(山梨県甲州市)

・いろり茶屋火処(新潟県長岡市)

・江戸東京ビール(東京都新宿区)

・MitoBrewing大工町醸造所(茨城県水戸市)

・G-BRAND “Bespoke” BEERERS(東京都新宿区)

・MATSUMOTO GAKU都 BREWING(長野県松本市)

・妙高高原アルペンブリックビール(新潟県妙高市)

・つくばブルワリー(茨城県つくば市)

・ヤングマスター(東京都杉並区)

・方南ローカルグッドブリュワーズ(東京都杉並区)

・ヴァイエンステファン(ドイツ)

・岡崎ビール(愛知県岡崎市)

・江口屋醸造所(茨城県かすみがうら市)

・希望の丘醸造所(宮城県角田市)

・【成田空港】NRT BEER FLIGHT BASE(千葉県成田市)

・ヤッホーブルーイング(長野県軽井沢町)

・一縁(茨城県つくば市)

