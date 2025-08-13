ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2°Ì¤Ë¥À¥¦¥ó¡ÄESPN¤¬Áª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×50È¯É½¡¡1°Ì¤Ï3¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Ë¡Ö£Í£Ì£Â¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥È¥Ã¥×£µ£°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤Î£´·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥È¥Ã¥×£±£°£°¤Ëº£µ¨¤Î³èÌö¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¶É¡¢£Í£Ì£Â¤ÎÀìÌç²È£±£·¿Í¤¬Áª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ç³«Ëë»þ¤Î£´°Ì¤«¤é£³¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÎò»ËÅª¤Ê£²£°£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¼Â¤ê¤¢¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¡¢¤½¤·¤Æ£´¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈà¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤Ï³«Ëë»þ¤Ë£±°Ì¤À¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¡£¡ÖÆóÅáÎ®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÃ«¤ÎºÍÇ½¤Ï¡Ê¤Û¤Ü¡Ë´°Á´¤Ë³«²Ö¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤â°µÅÝÅª¤ÊÂÇ·âÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤ËÃÍ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·º£¡¢Èà¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³°Ì¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£µ¡¢Æ±£²°Ì¤Î£±£¸£·Ã¥»°¿¶¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¼õ¾Þ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ç£±£°°Ì¤«¤é£·¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£´°Ì¤Ï£´£µËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¸ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°£²´§¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ç£¸£¶°Ì¤«¤éµÞ¾å¾º¡££µ°Ì¤Ï£²°Ì¤«¤é£³¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢£¶°Ì¤Ï£µ°Ì¤«¤é£±¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢£·°Ì¤Ï¥é¥ó¥¯³°¤«¤éÂçÌö¿Ê¤Î¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢£¸°Ì¤Ï£¶°Ì¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢£¹°Ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£±£¸£¹Ã¥»°¿¶¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£°°Ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£±£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£·°Ì¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£¸°Ì¤«¤é£±£²°Ì¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¡¢£´£²ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂçÃ«¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£¸£²°Ì¤«¤é£±£´°Ì¤Ë°ìµ¤¤Ë¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤¿¡£