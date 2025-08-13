感染力が非常に強いはしかや新型コロナウイルスといった感染症の患者が増えています。お盆の時期は帰省や旅行で人の動きが活発になり、専門家によると「三密」状態になりやすいため、注意が必要です。それぞれの症状や対策をまとめました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「はしか増…お盆の感染症どう注意？」をテーマに解説します。

■はしかの感染、去年は45人…今年は

雨宮千華・日本テレビ社会部記者（厚生労働省担当）

「お盆で帰省や旅行をする方も多い時期ですが、注意すべき感染症がたくさんあります。まずは、感染力が非常に強いはしかです」

「7月28日〜8月3日の1週間で、全国ではしかの感染者が4人確認され、今年の累計は196人となっています。去年1年間の全国の感染者数が45人なので、今年の勢いが違うことが分かるかと思います」

「1週間で2人の感染が確認された東京都の担当者は『海外との往来が流行のひとつの要因だ』と分析しています」

「新型コロナの感染者数も7週連続で増加し、1医療機関あたり（定点）の全国の平均感染者数は1週間で5.53人となっています。また百日せきも感染が続いていて、最新の感染者数は1週間では3599人、今年の累計は6万826人になっています」

鈴江奈々アナウンサー

「3つの感染症の中で、はしかは全国で1週間に4人と聞くと、それほど多くないのかなと思うんですが、それでもやはり要注意の数字なんですか？」

■はしかは1000人に1人が死亡

雨宮記者

「はしかは非常に感染力が強いので、厚生労働省は警戒感を持っています。それぞれの症状をおさらいします」

「百日せきは子どもを中心に激しいせきが続き、乳児は重症化しやすい感染症です。次に新型コロナですが、専門家によると、以前は味覚障害や嗅覚障害といった特徴がありましたが、最近はそうした症状は減り、鼻水やのどの痛みを訴える人が増えているといいます」

森圭介アナウンサー

「電車に乗っていても、百日せきか新型コロナかもちろん分かりませんけれども、くしゃみしたり、せきをしたりしている方が本当に多いなと思います。もしかすると、その中に何人か感染されている方がいるかもしれない、ということですもんね」

雨宮記者

「そうなんです。最後にはしかですが、厚生労働省によると、感染すると約10日後に発熱やせき・鼻水・目の充血といった症状が現れます。2〜3日熱が続いた後に、39℃以上の高熱や発疹が現れるということです」

「肺炎や中耳炎といった合併症も起こしやすく、1000人に1人が死亡するとされています」

「はしかの特徴としては、感染力が極めて強いというのがあります。厚労省の資料によると、免疫のない集団にもし1人の感染者がいた場合は、12〜18人に感染させる力を持っています」

「新型コロナと比べると、変異株にもよりますが2.5人〜5人を超えるぐらいだとされているので、感染力の強さが分かるかと思います」

■新型コロナとはしかの感染経路

雨宮記者

「新型コロナが飛まつ感染と接触感染が主なのに対して、はしかは主に空気感染です。発症する前から感染力があり、発症日の1日前から解熱後3日たつまで、人にうつす可能性が高くなります」

「どれも普通の風邪に見えてしまうということから、こういったことが感染を広げるというひとつの要因とみられます」

■はしかと新型コロナ、判断するには？

雨宮記者

「長崎大学の高度感染症研究センターの森内浩幸センター長によると、熱やせきだけでは、はしかもコロナも区別はつかないといいます」



鈴江アナウンサー

「症状が違うようにも見えますけど、区別できないものなんですね」

雨宮記者

「新型コロナの場合は検査をするしかありません。はしかの場合は海外渡航歴がないか、熱の後に発疹が出ていないかが重要な判断材料になるといいます。そうした詳しい問診もした上で、検査をして、はしかだと分かるということですね」

森アナウンサー

「初期だとどちらかが分からない。はしかは海外渡航歴で判断するということですが、感染力が高いとなれば、自分は海外に行ってなくても自分が感染してしまうと、はしかになっている可能性もあるわけですもんね。難しいですよね」



雨宮記者

「さらに今はお盆休みの時期なので、すでに帰省や旅行で人の移動が活発になっています。 親戚一同で同じ部屋に集まって、ワイワイと集まる機会も多いと思います」

「さらに今年は猛暑ということもあり、エアコンをつけて窓を閉め切っている時も多いのではないでしょうか。換気が不十分な状態になりやすく、コロナが猛威を振るっていた時期によく言われていた3密の状態になりやすいと森内センター長は指摘しています」

鈴江アナウンサー

「久しぶりに聞きましたね」

■予防は？ 症状がある場合は？

雨宮記者

「換気の悪い密閉空間、大人数が集まる密集場所、そして間近で会話をする密接場面です。 こうした状況だと、はしかもコロナも広がりやすいということです。では、どうしたらいいのでしょうか？」

「森内センター長によると、はしかは3密を避けた上でも、手洗いやマスクで多少の効果はあるものの防ぎきれないので、唯一の予防方法はワクチン接種とも言われています。その上で発熱などの症状が現れた場合、まずは医療機関を受診してください」

「特に海外に行った後に熱が出たら、はしかの可能性もあるので、病院に行く前に電話で海外渡航歴があることを必ず伝えてほしいということです。さらに感染を広げないことが重要なので、人には極力会わないようにしましょう」

「はしかの場合は、今は1歳から定期接種が始まっているので、それより小さい子は免疫を持っていません。また妊娠中はしかに感染すると、流産や早産となる可能性があります。 乳幼児や妊婦さんは接触を避けましょう」

「新型コロナですが、高齢者や持病のある人が感染すると重症化の恐れがあります。こうした方との接触も避けましょう」

鈴江アナウンサー

「流行が近づいてきている時は、リスクの高い方がどういう方なのかを周りが知ることも大事になりますね」

雨宮記者

「お盆休みはいろんな予定を立てている方も多いと思いますが、出かける前に体調のチェックはもちろん、出先の医療機関のチェックも大切です」

