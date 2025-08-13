Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。ドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系）のオフショットを公開した。

■ジャケット肩掛け＆中腰ポーズで笑顔を見せる深澤辰哉

深澤が公開したのはドラマで共演中の斎藤工、永尾柚乃ちゃんとの3ショット。

中央でワンピース＆カーディガンを着用した柚乃ちゃんがピース。その右側にはスーツのジャケットを肩掛けした深澤が膝に手を当てて中腰で立ち、笑顔で柚乃ちゃんを指差す。

そして左側には青Tシャツ＆黒パンツというラフなスタイルの斎藤が膝に手を置いて中腰で立ち、深澤のことをじっと見つめている。

ファンからは「ふっかさんスタイル良い」「あまりにもメロい」「イケメンお兄さんすぎる」「やばい刺さる」「3人ともかわいすぎる」といった声が寄せられている。

■深澤辰哉＆斎藤工＆永尾柚乃ちゃんのカメラ目線ショットも

なお、柚乃ちゃんの公式Xでは3人のカメラ目線ショット、斎藤の公式X（マネージャー投稿）では斎藤と深澤が両側から柚乃ちゃんを見つめ、柚乃ちゃんが斎藤を見つめ返している写真が公開されている。

■「近すぎない？」と話題の深澤辰哉＆斎藤工のオフショット

