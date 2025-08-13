BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、9・8「RELEASE PARTY」開催 デビュー後初となる単独イベント
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、『CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES] RELEASE PARTY』を行うことを発表した。午後8時から、韓国・高麗大学校ファジョン体育館で開催され、世界中のファンに向けたオンラインストリーミングも行う。
【ソロカット】個性光る”ヤングクリエイタークルー”「CORTIS」の素顔
「RELEASE PARTY」はCORTISにとってデビュー後、初となる単独イベントとして特別な意味を持つ。当日はメンバーが音楽やクリエイティブに対する情熱をファンと共有し、大切な思い出を作る予定となっている。また、歌・振付・映像を共にクリエイトする「ヤングクリエイタークルー」の制作秘話や裏側も聞くことができると期待される。デビュー作品のリリース当日に行われるだけに、本イベントで初公開されるパフォーマンスも用意されている。
CORTISのデビュー作品「COLOR OUTSIDE THE LINES」は、誰かに与えられた何かではなく、「本当に自分が望むものを見つけたい」と願う5人の第一歩。タイトル曲「What You Want」に加え、11日に公開されたイントロ曲「GO!」を含む全5曲が収録されている。
CORTISは18日午後6時、タイトル曲「What You Want」の音源をリリースする。
「RELEASE PARTY」はCORTISにとってデビュー後、初となる単独イベントとして特別な意味を持つ。当日はメンバーが音楽やクリエイティブに対する情熱をファンと共有し、大切な思い出を作る予定となっている。また、歌・振付・映像を共にクリエイトする「ヤングクリエイタークルー」の制作秘話や裏側も聞くことができると期待される。デビュー作品のリリース当日に行われるだけに、本イベントで初公開されるパフォーマンスも用意されている。
CORTISのデビュー作品「COLOR OUTSIDE THE LINES」は、誰かに与えられた何かではなく、「本当に自分が望むものを見つけたい」と願う5人の第一歩。タイトル曲「What You Want」に加え、11日に公開されたイントロ曲「GO!」を含む全5曲が収録されている。
CORTISは18日午後6時、タイトル曲「What You Want」の音源をリリースする。