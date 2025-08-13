10時の日経平均は493円高の4万3211円、ファストリが55.10円押し上げ 10時の日経平均は493円高の4万3211円、ファストリが55.10円押し上げ

13日10時現在の日経平均株価は前日比493.71円（1.16％）高の4万3211.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は955、値下がりは593、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を55.10円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が44.57円、ファナック <6954>が30.89円、リクルート <6098>が29.98円、ＴＤＫ <6762>が28.62円と続く。



マイナス寄与度は15.19円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、エムスリー <2413>が3.77円、イオン <8267>が2.6円、花王 <4452>が2.36円、富士通 <6702>が1.96円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、保険、電気機器、ゴム製品と続く。値下がり上位には鉱業、食料、陸運が並んでいる。



※10時0分14秒時点



