3人組ユーチューバー「Kevin's English Room」のメンバー、かけが喉頭腫瘍と診断されたとし、活動を当面休止すると発表した。

所属事務所の公式サイトでは、「この度、弊社所属のYouTubeクリエイターかけが、喉頭腫瘍と診断され、治療に専念するため、当面の間活動を休止することになりました」と報告。活動再開については「医師と相談しながら慎重に判断し、改めてご報告させていただきます」とした。

YouTubeチャンネルでは3人そろって出演し、かけが「僕の喉に腫瘍が見つかりまして、それを摘出する手術を受けることになりまして活動をちょっとお休みさせていただくことになりました」と報告。

「手術して検査して良性だったらというか、回復もいい感じで進めば今のところ9月下旬くらいには復帰できるかなという感じです。もちろん検査結果がかんばしくないとか、声の状態によってはもうちょっと長くなっちゃうかもしれないというふうにはなっていますけど、最速で9月くらい」と説明した。

Kevin's English Roomは、ケビン、かけ、やまの3人組。かけは企画担当で「IQ140」であることも知られる。