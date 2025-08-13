誠直也登壇！ハートの日アワード2025

キャリアデザイン・インターナショナルは、心を通わせる大切さを伝える「ハートの日(8月10日)」に先駆け、「ハートの日アワード2025」を開催しました。

ハートの日アワード2025

日時 ：2025年8月5日(火)19:00〜20:00

会場 ：虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

CIC Venture Cafe(東京都港区虎ノ門1-17-1)

形式 ：現地参加＋YouTube Live配信

このイベントは、普段なかなか伝えられない「ありがとう」や「ごめんね」などの気持ちを職場や家庭で伝えることで人と人の心をつなぐ社会づくりを目指すものです。

2025年度のテーマは「職場の心あたたまるストーリー」として受賞された富山県立中央病院の看護師、山口多香子さんの実話を脚本化、虎ノ門ヒルズビジネスタワー内のイベントスペースで俳優陣による上演、授賞式を行いました。

受賞式のスペシャルプレゼンターとして、昭和のあこがれのヒーロー、赤レンジャー(海城剛 役)の俳優、誠直也さんが、“心”で人を育てている令和時代の理想の上司像として登壇いただきました。

また、2025年募集のテーマは、あのとき言えなかった、ありがとう。

や、ごめんね。

などなど・・・。

もし今、あの人に伝えることができたら。

そんなテーマを大募集！！あなたの想いを脚本化、2026年の8月、俳優陣がドラマまたは舞台化します！

