今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ちょっとホラーな猫ちゃん。気づいたら驚いてしまいます。

バッグに入っていた猫ちゃんの様子はXにて、3万回以上表示。Xユーザーたちからは「お姉ちゃんに行ってほしくないのかなー？」「チラッとした視線がまた良いですね」「遊びに行くんじゃないのよ…」とのコメントが寄せられていました。

【写真：夏期講習に行きたくて…お姉ちゃんのバッグの中を見てみると？】

バッグに入って訴える猫ちゃん

Xアカウント「エキゾのきなこさん。」に投稿されたのは、夏期講習に行きたいという猫ちゃん。夏期講習に行くお姉ちゃんのバッグの中にはひるねくんが隠れていました。顔がちらっとしか見えていないため、ちょっと怖い！

ひるねくんは、お姉ちゃんに出かけてほしくなくてバッグの中に入っていたようです。別の日には、塾に行く時間を理解してバッグの上に乗っていたのだそう。ちょっとホラーでしたが、お姉ちゃんへの想いが行動に表れていたひるねくんでした。

少しだけ見える猫ちゃんにX民もびっくり

バッグに入ったひるねくんを見たXユーザーたちからは「勉強熱心なのはいいのだけど、行けないからってその顔はやめようよ」「恨めしい顔で見てますね、どうしてぼくは行けないのかと」「夏のホラー！お姉ちゃん泣いちゃうよ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「エキゾのきなこさん。」では、ひるねくん、きなこさん、こんぶちゃんたちの日常が投稿されています。

