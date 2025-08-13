YouTubeに投稿されたのは、長毛のスコティッシュフォールドのレモンくんと、ポメラニアンのポテチくんが暮らすお家のある日の出来事。この日ポテチくんは、トリミングへ行くために半日家を留守にしていたのだとか。ポテチくん不在の間のレモンくんの行動や、帰って来た時のリアクションに「いい兄貴」「二人の信頼関係凄い」とコメントが上がり9万再生を超える反響がありました。

【動画：いつも一緒の同居犬がいなくて、さみしそうなネコ→６時間後に再会した結果…】

いない…どこ？

兄猫のレモンくんと弟犬のポテチくんはとっても仲良し。遊ぶ時も、飼い主さんに撫でてもらうときもいつも一緒なんだとか。しかしこの日、ポメラニアンのポテチくんは月に一度のトリミングへ行く日だったんだそう。しかもサロンの都合でいつもより長めにポテチくんはお家を空けることになったそうです。

いつも一緒の相棒がいなくなり、レモンくんはなんだか落ち着かない様子だったそう。「もしかしておうちの中にいるのかも？」と、レモンくんは部屋のあちこちをぐるぐる。ポテチくんの使っているサークルを見てみたり、カーテンの裏をのぞいたり、一生懸命探していたとのこと。

ただいまに歓喜

それからおよそ6時間後。トリミングを終えて、ふわふわになったポテチくんがついに帰宅しました。姿を見つけたレモンくんは、シャンプーの香りになったポテチくんのにおいチェック。その間も、先ほどとは打って変わって嬉しそうにしっぽを立てていたんだそうです。

ですがポテチくんは、苦手なシャンプーでちょっとお疲れモード。そんな相棒の様子を察したのか、レモンくんは無理に遊ぼうとはせず、そっと寄り添うようにそばで見守っていたとのこと。兄猫レモンくんの思いやりが見える瞬間でした。

やっぱり一緒がいい

しばらくして、少し元気を取り戻したポテチくん。するとレモンくんは嬉しそうに身体をスリスリとこすりつけて、120%の愛情表現を始めたのだそう。その姿は「おかえり」を何度も伝えているようにも見えました。

ポテチくんが子犬のころから一緒に過ごしてきた2匹。遊ぶのも甘えるのも、やっぱり「いつも一緒」が落ち着く様子。猫と犬という種類が違う動物であることを超えて仲良しな兄弟の絆に、胸がじんわり温まる一幕でした。

弟思いのレモンくんの様子にコメントでは「いい兄貴」「優しくて感情豊か」といった声が上がり、2匹の仲の良さに対して「二人の信頼関係凄い」といった反応も寄せられていました。「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」ではもっふもふな2匹のほのぼのとした毎日の様子を見ることができます。

レモンくん、ポテチくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。