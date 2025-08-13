「星屑昆布」をシーズニングとして使用！ローソン「ポップコーン　昆布しお味　50g」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。

今回は、「星屑昆布」をシーズニングとして使用した、ローソン「ポップコーン 昆布しお味 50g」を紹介します。

ローソン「ポップコーン 昆布しお味 50g」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：160円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

ローソン「ポップコーン 昆布しお味 50g」は日高昆布の産地、広尾町で生まれた「星屑昆布」をシーズニングとして使用しました。

「星屑昆布」は、出荷の規格に合わない昆布を粉末状にした天然調味料です。

フードロスの削減につながるだけでなく、昆布漁の未来へとつながるサステナブルな取組みとして注目されています。

パッケージには「星屑昆布」発案者の地元漁師の保志(ホシ)さんが登場。

