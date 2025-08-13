サクッと香ばしいウエハースと甘いスポンジ生地！ローソン「ホワイトウエハースサンド(十勝産牛乳使用)」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。

今回は、サクッと香ばしいウエハースと甘いスポンジ生地が楽しめる、ローソン「ホワイトウエハースサンド(十勝産牛乳使用)」を紹介します☆

ローソン「ホワイトウエハースサンド(十勝産牛乳使用)」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：171円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

ローソン「ホワイトウエハースサンド(十勝産牛乳使用)」は北海道十勝産牛乳を使用したクリームをふんわりとしたスポンジ生地でサンドし、さらに真っ白なウエハースで挟みました。

サクッと香ばしいウエハースと甘いスポンジ生地のどこか懐かしさを感じるウエハースサンドです。

