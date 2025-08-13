¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡ß¿¹ÀîÃÒÇ·¤ÎÀ¼¤ÎÄ°¤Èæ¤Ù¤â¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡ÙTV¥¹¥Ý¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÄ¶Àä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä´ñÌ¯¤ÊÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤¬¡¢8·î22Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º²áµî4ºî¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÈÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¡É¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¿¹ÀîÃÒÇ·¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëTV¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡ÙTV¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯ÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè3ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Î»þ´Ö¼´¤È¸òº¹¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÉü½²¤Î½÷¿À¡É¥¤¥ô¤ÎÊª¸ì¡£¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤Ï5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿¹Àî¤Ë¤è¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÉü½²¼Ô¥¤¥ô¡Ê¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ë¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¾Þ¶â¼ó¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¤ò»¦¤µ¤ì¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¦¥¤¥ô¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹Àî¤¬°ìÅ¾¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö·¯¤¬·è¤á¤í¡£¡×¤È°ì¸À¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤»¤ê¤Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£Äã¤á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸ì¤ë¥¥¢¥Ì¤ÎÀ¼¤È¡¢¿¹Àî¤Ë¤è¤ë¿áÂØ¤¨¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤±ÇÁü¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·à¾ì¸ø³«»þ¤Ë¿áÂØÈÇ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤âÆ±ÍÍ¡£¤·¤«¤·DVD¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¿¹Àî¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¿¹Àî¤Ï¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤»¤ê¤Õ¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ°ì¸«¡¢³Ú¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎÂ©ÀÚ¤ì¤ä¡¢¤¦¤á¤À¼¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ýÏ¿ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
