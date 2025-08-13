塩と黒胡椒のスパイシーな風味！ローソン「【まちかど厨房】炭火香る美唄やきとり風丼」

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。

今回は、ローソン「【まちかど厨房】炭火香る美唄やきとり風丼」を紹介します☆

ローソン「【まちかど厨房】炭火香る美唄やきとり風丼」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：599円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中です。

らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

札幌市と旭川市の中間に位置する美唄(びばい)市のソウルフードである、鶏肉の様々な部位と玉ねぎを合わせるのが特長の「美唄やきとり」をイメージした商品です。

ローソン「【まちかど厨房】炭火香る美唄やきとり風丼」は、鶏のむね肉・もも肉・鶏皮・砂肝の4種類の部位を使用し、塩と黒胡椒のスパイシーな風味が、鶏の旨味と玉ねぎの甘味を引き立てます。

※北海道のまちかど厨房導入店(595店：2025年7月末時点)で発売します。

