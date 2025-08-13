『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』大爆笑の連続→一転キレキレ華やか、そして“まさか”のサプライズ
開催中の『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』で11日と12日、河合郁人と4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜出演の『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』が東京・EXシアター六本木で開催された。
【写真】どういうこと…!?奇跡が連発した実験ラボ
『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』は、プライベートでも親交の深い河合郁人とふぉ〜ゆ〜が繰り広げる、笑いあり、衝撃あり、歌＆ダンスあり…と、さまざまな化学反応を楽しむことができるバラエティーSHOW＆音楽ライブ。
12日のファイナル公演には、河合とふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大、越岡裕貴が出演。『明日に向かって』を歌いながら登場した3人に、大きな歓声が送られ、公演がスタートした。
「ラボLIVEへようこそ！」（河合）、「夏の思い出をみんなで作ろうね！」（辰巳）という2人に続き、あいさつをしようとした越岡は、歌い出しに間に合わないというまさかの事態で、のっけから大爆笑。ひとしきり盛り上がった後には、「河合ラボ」の研究員・辰巳と越岡が、新素材「カワイ」を使って実験を行い、さまざまな“エンタメ素材”とカワイが融合したらどうなるのかを発表した。
「河合ラボ」の公開実験は、まず「カワイ×カツラ」の融合検証。恐る恐るテーブルに近づいたカワイが、意を決して選んだカツラをかぶると、辰巳と越岡が「そのカツラのキャラが言いそうなひとことを！」とムチャブリが発動した。
「カワイ×運》」は、カワイが体を張った運試しに挑むことに。するとなぜか前のめりな越岡と、奇跡を起こしたカワイに、辰巳が「河合は持ってる、越岡はノッてる（笑）」と苦笑する事態が巻き起こり…。
続く「カワイ×昭和の撮影」では、用意された衣装と小道具を使って、カワイが“昭和のアイドル”をコンセプトに撮影され、長年ブロマイドを撮影し続けてきた老舗店のカメラマによって最高の1枚が完成（？）。すると「一緒に撮りたくなってきた」という辰巳と越岡も急きょ参戦し、ノリノリで撮影を続ける3人。そして長年苦楽をともにしてきた彼らに、超エモい瞬間が訪れて…。
「カワイ×精神的クーラー」の実験には、“手相芸人”でおなじみの島田秀平が参戦し、カワイだけでなく辰巳と越岡も巻き込んで、真夏の夜にふさわしい霊感チェック。すると「不思議な経験をしたことは1回もない」というカワイを横目に、「僕は結構感じちゃうタイプ」という辰巳、「1回だけ怖い経験をしたことがある」という越岡が恐怖体験を激白。はたして、そんな3人が挑むことになった「幽霊早探し対決」の結末は…。
ほか、カワイが小学生向けのテスト問題に挑んだ「カワイ×テスト」や「カワイ×AI」などさまざまな実験が行われたこのコーナーは、爆笑の連続となった。
その後、3人が一転して華やかな衣装に身をまとい、ミニコンサート。「Believe Your Smile」を皮切りに、河合の「OTAGAI☆SUMMER!」、辰巳＆越岡の「Velvet Touch」、そして「LOVE TOGETHER」で会場のボルテージは最高潮に達した。
会場が一体となって盛り上がる中、なんと「僕たちがふぉ〜ゆ〜のサプライズです！」と福田悠太＆松崎祐介が登場。11日と12日、それぞれ2人ずつの出演だったふぉ〜ゆ〜が全員集合するというまさかのサプライズに大喜びする観客を前に、5人はキレキレのパフォーマンスを披露した。
「エモい瞬間もあって、皆さんと一緒に作り上げた時間でした」（辰巳）、「また皆さんと過ごせる時がきますように」（越岡）、「がっつりダンスしたのは1年8ヶ月ぶりでしたが、すごく楽しかった！ふぉ〜ゆ〜のみんなとパフォーマンスとラボという新たな試みができたので、今後も2回、3回とやっていきたい！」（河合）と、観客とCSテレ朝チャンネルで生中継を見ている視聴者にメッセージを贈った。
そして、最後に河合が、このファイナル公演の模様＆裏側に密着した様子も加えた『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』の＜完全版＞を、9月にCSテレ朝チャンネル1で放送することを発表。「リハや裏側もずっと撮ってもらっていた」という河合の言葉どおり、表も裏もたっぷり見せる番組になる。
■『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』 ＜完全版＞放送概要
・CSテレ朝チャンネル1、9月20日（土）正午放送
