セバスチャン・スタン誕生日記念『サンダーボルツ*』バッキー未公開映像解禁
8月13日は、ウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役で知られるセバスチャン・スタンの誕生日。これにあわせ、マーベル・スタジオ映画『サンダーボルツ*』（デジタル配信中）のボーナス・コンテンツから「未公開シーン」と、バッキーの魅力に迫る特別映像の一部が解禁された。
【動画】未公開シーン：ゲイリー議員の感想 &バッキーの魅力に迫る
映像前半では、“ニュー・アベンジャーズ”として集結した新チームが、CIA長官ヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌによって全世界に報じられるシーンを収録。後半では、製作総指揮ブライアン･チャペックや、ウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役のセバスチャン・スタンへのインタビューを通して、新チームが持つユニークで共感を呼ぶ魅力が語られる。
本作は、メンバーそれぞれが過去の過ちや葛藤と向き合いながら、仲間と助け合い、自らの居場所を見つけようと奮闘する姿を描く。スタンは「バッキーの二面性を出せてうれしい。今は議員として活躍しているが、過去の影響は消えない。今は議員として活躍しているが、過去による影響がぬぐい切れていないんだ。今の彼を作った過去は消し去れない。チームのみんなも同じで二面性がある」と語る。
さらにチャペックも「彼らは自分たちを輝かしいヒーローだとは思っていない」とコメント。過去の恐怖や痛み、過ちを自覚しながら進むべき道を探す姿こそ、“ニュー・アベンジャーズ”の真の姿だと強調している。
2025年度アカデミー賞ノミネート、ゴールデングローブ賞受賞を果たしたセバスチャン・スタンにとって、『サンダーボルツ*』はウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役10作目となる記念作。役柄について「彼が上院議員になっているという発想も最高だね。なぜなら、ああいう環境は彼にとってものすごく窮屈で、まるで陸に上がった魚のような気分だからさ」とユーモアを交えて語り、〈超クセ強な無法者〉チームのまとめ役としての魅力をアピールしている。
9月10日に発売される本作のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセット、デジタル配信（購入）には、今回解禁された「チーム結成」「未公開シーン」のほか、エレーナ・ベロワ役フローレンス・ピューが世界2位の高さのビルからダイブする迫力の「高層ビルからの降下」、重要キャラクターに迫る「ボブ、セントリー、ヴォイドについて」、思わず吹き出して撮影が中断した「NGシーン集」など、ファン必見のボーナス映像を多数収録。
マーベル・スタジオの超大作が続くなか、人類滅亡の危機に挑む〈超クセ強な無法者〉チームの人生逆転バトル『サンダーボルツ*』は、各種パッケージやデジタル配信で楽しめる。
【動画】未公開シーン：ゲイリー議員の感想 &バッキーの魅力に迫る
映像前半では、“ニュー・アベンジャーズ”として集結した新チームが、CIA長官ヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌによって全世界に報じられるシーンを収録。後半では、製作総指揮ブライアン･チャペックや、ウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役のセバスチャン・スタンへのインタビューを通して、新チームが持つユニークで共感を呼ぶ魅力が語られる。
さらにチャペックも「彼らは自分たちを輝かしいヒーローだとは思っていない」とコメント。過去の恐怖や痛み、過ちを自覚しながら進むべき道を探す姿こそ、“ニュー・アベンジャーズ”の真の姿だと強調している。
2025年度アカデミー賞ノミネート、ゴールデングローブ賞受賞を果たしたセバスチャン・スタンにとって、『サンダーボルツ*』はウィンター・ソルジャー／バッキー・バーンズ役10作目となる記念作。役柄について「彼が上院議員になっているという発想も最高だね。なぜなら、ああいう環境は彼にとってものすごく窮屈で、まるで陸に上がった魚のような気分だからさ」とユーモアを交えて語り、〈超クセ強な無法者〉チームのまとめ役としての魅力をアピールしている。
9月10日に発売される本作のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイセット、デジタル配信（購入）には、今回解禁された「チーム結成」「未公開シーン」のほか、エレーナ・ベロワ役フローレンス・ピューが世界2位の高さのビルからダイブする迫力の「高層ビルからの降下」、重要キャラクターに迫る「ボブ、セントリー、ヴォイドについて」、思わず吹き出して撮影が中断した「NGシーン集」など、ファン必見のボーナス映像を多数収録。
マーベル・スタジオの超大作が続くなか、人類滅亡の危機に挑む〈超クセ強な無法者〉チームの人生逆転バトル『サンダーボルツ*』は、各種パッケージやデジタル配信で楽しめる。