まろやかでコクのある味噌スープを再現！ローソン「らーめん信玄監修　冷しコク味噌らーめん」

今回は、まろやかでコクのある味噌スープが再現されている、ローソン「らーめん信玄監修 冷しコク味噌らーめん」を紹介☆

ローソン「らーめん信玄監修 冷しコク味噌らーめん」

発売日 ：2025年8月12日(火)

税込価格：646円

販売店舗：北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)

ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。

北海道内のローソン店舗(724店：2025年6月末時点)では、『からあげクン らーめん信玄監修コク味噌らーめん味』のほか、らーめん信玄監修の冷し麺やおにぎり、北海道の人気菓子店「暁パティスリーフルタ」が監修したスイーツなど計7品が楽しめます☆

ローソン「らーめん信玄監修 冷しコク味噌らーめん」は「らーめん信玄」の人気No.1メニュー「信州(コク味噌)らーめん」を冷し麺にアレンジしました。

お店自慢の、まろやかでコクのある味噌スープを再現し、具材にチャーシュー、メンマ、ネギ、玉ねぎ入り味噌玉をトッピングしています。

味噌玉をスープに溶かすことで更にコクが増します。

別添のラー油でピリ辛に味変も楽しめます。

