岩田剛典、ドラマ撮影現場に豪快差し入れ！共演者も驚き「俺だったらめっちゃひけらかす」

8月12日、日本テレビ系『DayDay.』に、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典がVTR出演。自身が主演を務めるドラマ『DOCTOR PRICE』の撮影現場に差し入れしたものを明かした。

VTRの中で、同作が“痛快×医療サスペンスドラマ”であることにちなみ、最近スカッとした出来事を聞かれた岩田は、「毎日ウィッグをかぶって撮影に励んでいまして」「もうね、1日撮影が終わった後の、帰ってきてヘアメイク室でウィッグ取る瞬間のスカッと！これはもう生き返りますよ」などと話し、猛暑の中での撮影はウィッグに冷却スプレーを振って撮影に挑んでいると語った。

また、撮影現場の士気を高めるために、岩田はあるものを差し入れしたとして、「スタッフT作らせてもらいましたね」と明かすと、共演者の坪倉由幸は、「（現場に）僕が行ったらみなさんが着てて『いいねそれ』って言ったら（スタッフが）『そうなんですよ。最近できたんですよ』って」と回想。

続けて、「岩田さんそこにいるんですよ。『俺があげたんだ』とか何も言わないんですよ、普通に。俺だったらめっちゃひけらかすんだけど」と岩田の人柄について話し、Tシャツはデザインも岩田が手掛け、80人分作ったと紹介されていた。