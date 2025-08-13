ド軍33歳リリーバーのIL入りに「厳しい状況だ」夏のトレードで獲得したばかりでもう離脱 米記者報道
トレードで獲得したばかりのスチュワートが離脱と報道があった(C)Getty Images
ドジャースが7月31日のトレード期限で獲得したリリーバーのブロック・スチュワートが右肩の炎症のため負傷者リスト入りすると、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じている。代わって右腕のエドガルド・エンリケスが昇格する。
33歳右腕のスチュワートは、外野手のジェームズ・アウトマンとのトレードでツインズから移籍後、4試合に登板して防御率4.91、3.2イニングを投げて自責点2の成績だった。
同メディアのノア・カムラス記者は自身のXで「厳しい状況だ」と綴り、苦しい投手事情の中で獲得し期待していた右腕まで離脱することを嘆いていた。
