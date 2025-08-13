◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。試合前、取材に応じたロバーツ監督は、救援右腕のブロック・スチュワート投手を右肩の炎症で負傷者リスト（ＩＬ）入りすることを発表した。

ロバーツ監督は「肩に少し炎症があります。私としては、早い段階で気づけたことが良かった。およそ４日前から少し痛みを感じ始めた。なので今の時点で、早めに手を打てた。ＩＬに入れてしっかり治し、戻ってきてまた助けてもらうつもりです」と話した。

スチュワートは、トレード期限最終日の７月３１日（日本時間８月１日）にツインズから移籍。１４年ドラフト６巡目でドジャースに指名され、メジャー４年目までを過ごした古巣。今季は３９登板で防御率２・３８とキャリア屈指のシーズンを送っていた。ドジャース加入後は、４試合に登板したが、２試合で失点するなど、不安定さが目立っていた。