「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」ぬいぐるみクッション付きがAmazonにて33%オフで販売中限定特典「ステンレスカトラリースプーン」同梱
【「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」＋ぬいぐるみクッション ハイリアの盾セット】 発売日：2023年5月12日 価格：10,700円 セール価格：7,164円
Amazonにて、Nintendo Switch用アクションアドベンチャー「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」＋ぬいぐるみクッション ハイリアの盾セットが特別価格で販売されている。セール価格は33%オフの7,164円。
「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の続編。本作では、広大なハイラルの大地に加えて、空の上にまで冒険の舞台が広がる。
今回対象となるのは、ゲーム本編に加えて「ぬいぐるみクッション ハイリアの盾」が付いているほか、Amazon限定特典「ステンレスカトラリースプーン」も同梱される。
Amazonオリジナル輸送箱で届けられる【ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 3rd トレーラー】
