楽天ブックスにて、APEX TOYSから発売中のフィギュア「『アズールレーン』天城 走水静蓮Ver. アクリル展示ケース付きスペシャル版」が特別価格で販売されている。セール価格は23%オフの33,998円。

本商品は、スマートフォン向けシューティングRPG「アズールレーン」に登場する、重桜に所属する巡洋戦艦「天城」を着せ替え「走水静蓮」の姿で立体化したフィギュア。涼しげな水着やボリューミーな髪はもちろん、巨大な艤装までしっかり再現されている。

水着のヴェールはクリア素材を用いることで透明感溢れる仕上がりとなっており、細かく造形されたアクセサリーや艤装のメカニカルな部分は異なる質感を塗装で表現している。

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.(C)2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.