誕生15周年♡ほっぺちゃんとピンク ラテの夢のコラボアイテムが登場

ティーンに人気の「PINK-latte（ピンク ラテ）」と、サン宝石の愛されキャラクター『ほっぺちゃん』が、誕生15周年を記念してコラボレーション！ポップでキュートな限定アイテムが、8月4日（月）から発売されます。スクイーズやヘアアクセ、パスケースなど、日常を彩る可愛いアイテムが勢ぞろい♡一部店舗ではスノードーム作りのワークショップも開催予定です。

誕生15周年を祝う限定デザイン

今回のコラボは、ほっぺちゃんの15周年を彩る特別仕様。スクイーズデコ（税込1,320円／ピンク・パープル・ブルー）。

ダッカール（税込1,890円／同3色）。

ブレスレット（税込1,320円／同3色）。

パスケース（税込1,890円／ブラック・ピンク・ブルー）。

イヤリング（税込1,320円／ピンク・パープル・ブラック）など、バリエーション豊富な全5種類が登場します。どれもキラキラのデコレーションが施され、見ているだけで笑顔になれる可愛さです。

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

遊び心たっぷり♡スノードームワークショップ

発売を記念し、一部限定店舗では自分だけのスノードームを作れるワークショップを開催。ほっぺちゃんモチーフのパーツやラメ、カラーを自由に組み合わせて、世界にひとつだけの作品を作ることができます。

お友達や家族と一緒に参加すれば、思い出もさらに特別に。夏休みのお出かけにもぴったりなイベントです。

ほっぺちゃんと過ごすワクワクの夏

キュートなデザインとワクワクする企画が詰まった「ほっぺちゃん×ピンク ラテ」コラボは、今年の夏の思い出づくりにぴったり。

お気に入りのアイテムを見つけたり、ワークショップで世界に一つのスノードームを作ったりと、楽しみ方は無限大です。ぜひ店舗やオンラインで、この特別なコレクションをチェックしてみてください♪