夏に行きたい「香川県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 「道の駅 小豆島オリーブ公園」周辺ルートを抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月23〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「中国・四国地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「香川県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
回答者からは、「自転車で周ることが多いが涼しい車で観光スポット周りたい」（20代女性／愛知県）、「美しい海岸線と山々の風景が楽しめる絶景スポットだから」（30代女性／東京都）、「小豆島のオリーブ公園周辺を夏にドライブすると、瀬戸内海とオリーブの緑がまぶしくて、どこか異国にいるような雰囲気を感じることがあります」（20代女性／神奈川県）、「白い風車と青い海、緑の草原が織りなす日本の地中海とも呼べる絶景スポットだから」（50代男性／東京都）などの声がありました。
回答者からは、「瀬戸大橋を一番きれいにみるならここです。ドライブしながら少し休憩でカフェに入ったり、瀬戸大橋をバックに写真を撮ったりすることができます。家族・恋人誰と来ても楽しめます。夜の瀬戸大橋も光っていて幻想的に見ることができます」（20代女性／その他）、「瀬戸大橋を間近に望む広大な公園で、展望タワーからのパノラマビューは圧巻。夕暮れ時のライトアップも美しく、海と橋の絶景が楽しめます」（60代男性／広島県）、「橋の作りも凄くて圧巻です」（40代男性／島根県）、「瀬戸大橋の雄大さが拝めるからです」（40代男性／沖縄県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：「道の駅 小豆島オリーブ公園」周辺ルート／54票約2000本のオリーブの木と130種類のハーブの中を散策できる、小豆島の「道の駅 小豆島オリーブ公園」。瀬戸内海を望む小高い丘には、白いギリシャ風車や実写化映画『魔女の宅急便』のロケセットがそのまま使用されている雑貨店などがあり、異国情緒たっぷりのフォトスポットとしても人気です。小豆島には、潮の満ち引きによって現れる砂の道「エンジェルロード」や日本三大渓谷美と言われる「寒霞渓（かんかんけい）」など、車で巡る観光スポットが集積しています。
1位：瀬戸大橋記念公園周辺ルート（坂出市）／66票瀬戸内海をまたいで本州と四国を結ぶ「瀬戸大橋」のたもとに広がる「瀬戸大橋記念公園」。巨大な瀬戸大橋を間近に望みながらピクニックができる芝生公園や遊具がある広場などもあり、家族連れで楽しむスポットも充実しています。公園内には瀬戸大橋や瀬戸内海の島々を見下ろす回転式展望台「瀬戸大橋タワー」やカフェ、県内初の道の駅も併設され、ドライブコースの休憩スポットとして人気です。
