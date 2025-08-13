80年前の8月11日、福岡県久留米市の中心市街地の約7割が被災したとされる久留米空襲。直接の体験者が減少する中、写真などの資料や動画を通じて伝える平和資料展「8・11久留米空襲を語りつなぐ」（同市など主催、西日本新聞社後援）が同市六ツ門町の市立六ツ門図書館展示コーナーで開かれている。9月7日まで。

米軍機による空撮写真が、縦2メートル・横3メートルほどに引き延ばされている。焼夷（しょうい）弾が投下されているとおぼしき範囲に白煙が立ちこめている。「今立っている、まさにこの場所が空襲を受けたとご存じない方もたくさんいらっしゃる」。展示を担当した市文化財保護課の鹿田章さんは話す。

資料とパネル計約120点を展示。戦時下の暮らしや空襲の様子、終戦の際に抱いた感情などを体験者2人が語る映像は2018年に収録された。残念ながら1人は亡くなっている。「次の世代へ語り継がなくちゃいけない、との思いで企画した展示」と鹿田さん。もう一人の展示担当、古賀和子さんは「兵士だけでなく、それを支える者もいかに（戦争に）組み込まれるか、身近な暮らしに焦点を当てた」という。

民需用の綿織物生産が1943年に禁止され、存続の危機に立った久留米絣（かすり）。兵士に贈る「慰問品」専門の売り場が広がった旭屋デパート（後の久留米井筒屋）…。旭屋が売った慰問品リストを見ると、ごま塩やふりかけなど兵食の助けになる調味料や、「美人写真パズル」「陣取（じんとり）ゲーム」などささやかな余暇の楽しみもある。古賀さんは「商魂のたくましさを感じると同時に、兵士にとっては唯一の楽しみだからうれしかっただろう」と思いやる。

展示された伝単（米軍が投下した宣伝ビラ）によると、久留米は全国53番目の空襲予定都市だったという。2度の原爆投下後、終戦の4日前に空襲を受けた。爆弾処理を兼ねた「駆け込み空襲」だったのではという一説もある。

「今の国際ニュースを見ても、戦争を終わらせるのがいかに難しいかということが分かる。やっぱり、始めちゃいけないんですよね」と古賀さんがつぶやく。日々の買い物、衣服、玩具などが戦時色に染め上げられたと分かる展示。生活の場が戦地になってはならないとの思いを新たにする。（大矢和世）

◇入場無料。水曜と第4木曜は休館。