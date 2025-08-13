8月12日、静岡県熱海市に住む30代の女性が、警察官をかたる男からの電話で現金208万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。

詐欺の被害にあったのは、熱海市に住むパート従業員の30代の女性です。

警察によりますと12日、女性に兵庫県警をかたる男から「詐欺グループの資金洗浄事件の捜査対象になっています」「あなたの口座に被害者のお金が入っているかもしれない」「資金調査をするため、あなたの口座に入っているお金すべてをこちらが指定する口座に振り込んでください」などと電話がありました。電話を受けた女性が同日、指定された口座に現金208万円を振り込んだということです。

振り込み後に不審に思った女性が兵庫県警に連絡したところ、兵庫県警から詐欺である旨を伝えられ、女性は熱海警察署に「お金を振り込んでしまった」と110番通報をしました。

警察は「警察がSNSを使って逮捕状などを提示することは絶対ありません」、「警察が捜査のためにお金の振り込みを要求することはありません」などと、注意を呼び掛けています。