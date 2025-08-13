１３日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３７２円高の４万３０９０円と続伸。



前日に日経平均は終値で９００円近い上昇をみせ約１年１カ月ぶりに史上最高値を更新したが、テクニカル的には過熱感も意識されるところ。しかし、前日の米株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大幅高に買われたことで、これが投資家の強気心理を後押ししている。先物主導でフシ目の４万３０００円大台ラインを寄り付きで突破する展開に。足もと円高方向に振れている外国為替市場の動向などを横目に、目先利食い圧力が上値を重くするかどうか買い一巡後の値動きが注目される。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト