

40代以降は「どれだけ友達減らせるか」が重要になってきます（写真：EKAKI／PIXTA）

「友達100人できるかな」。これは小学生を含む学生にとっては非常に正しい考え方だし行動だ。



この連載の記事一覧はこちら

一方で、社会人、とりわけ40代以降は「どれだけ友達減らせるか」、つまり友人関係や人脈の断捨離が重要になってくる。

同じようなメンバーで同じような場所で同じような話を繰り返す。

そういった行動の生産性のなさはもはや言うまでもないし、自分または周りにとっても何の成長にもつながらない行為であることも同様に言うまでもない。

経験の引き出しを増やす時期

学生なりというのは、まだ自分の価値観や社会における居場所を探している段階だし、当然自分自身が何者であるかも不明な段階だ。

社会との接点といっても、両親や親族、学校といった限られた枠の中の社会のみしか当然知らない、というわけだ。

したがって、そのような段階においては様々な経験をし、経験の引き出しを増やし、もって自分自身を知り、志を持ったり価値観を形成することが大切なのだ。

そのようにして物事の良し悪しを理解したり、自分自身の社会における場所や立場を理解し、社会と自分の関係を理解し、社会との共生や進むべき道を理解する、という流れである。

であるが故に、いろいろな価値観や考え方を持っているヒトと分け隔てなく「まずは」出会い、そして触れ合い、その中で人間関係の構築の仕方やコミュニケーション能力を磨く、ということをするべきなのだ。

言うならば、自分を取り巻く限られた世界と環境からくる限られた情報や経験を、意図的に増やすことで自らの成長を促す、ということだ。

世界中から多様な国籍や宗教観、政治観や価値観を持った人材が集まる海外のトップティアのMBAでの経験が自分自身の視野を広げることに役に立つ、というのも同じロジックだ。

「共通の場」に「たまたま」いただけの関係

翻って、経験を積んだ社会人はどうであろうか？

なお、ここでは「経験を積んだ」という前提であるが故に、主に40代もしくはそれ以降とお考えいただきたい。

そのくらいの年齢になると、人間関係におけるネットワークはほぼ固定している、というヒトが大半であろう。

会社の同僚や仕事を通じての知り合いを含む仕事関係、学生時代からの友人。

そういった2大ネットワークが大半だろう。

そしてそのネットワークには新陳代謝はなく、固定メンバーというのも多くのケースにおいて当てはまるのだと思う。

それぞれのネットワークの特徴はなんだろうか。

仕事関係で言えば、同じような前提や経験、価値観を持った集団、ということになるだろう。

学生時代からの友人について言えば、かつては学校という同じ場に身を置いていたが故に同じような前提や経験、価値観を持った者同士であったが、現在は人生のステージも社会的地位も、そして経験の相違などからくる価値観もズレている、というケースが多いだろう。

もうお気づきだと思うが、これら双方に共通しているのは、会社や学校という「「同じ場」への所属が前提となった人脈」であり、その人脈のベースは「場所」なのだ。

人間的な魅力や共通する個人的な志や価値観といった本来友人関係や人脈の根底にあるべき絆によってもたらされた関係ではなく、「共通の場」に「たまたま」いたという事実が根底にある関係だ。

もっとも、スタートはそのような関係でも、生涯の友なりになる、ということもあるだろうし、そのこと自体の良し悪しをここで論じるものではない。

そうではなく、共通の場がベースとなった関係は共通の場から離れると関係性なりにも変化が生じる関係であり、そのことを理解した上で適切な関係性を質と量の双方で築くべきだ、ということだ。

学生時代の友人との関係は卒業後の社会人経験によって微妙に、そして場合によっては歴然とした変化が生じることは、人生のステージが変わるが故に当然のことだ。

勤務先を退職したらかつての同僚、部下との関係がなくなりさみしいという声は何十年も前から存在し、もはや常識としての喜劇悲劇として語られるほどである。

この時間は有意義な時間なのか

「時間がない」「もっと時間が欲しい」というのは社会人ならほぼ全員が思っていることであろう。

そのないハズの時間を、同じ場所にかつていたから、または同じ場所にいるから、という理由だけで関係性を継続し、貴重な時間を今後の発展性のない人脈維持に使うことの意味合いをもっと強く考えるべきだろう。

ここでのポイントは「貴重な自分の時間」と「今後の発展性のない人脈維持」だ。

自分にとって何が一番大切かを理解しているヒトは、自分の時間の使い方の優先順位や意味をキチンと考えるだろう。

この時間は有意義な時間なのか。という問いかけだ。

もっと言うと、「他にやることがあるだろう」ということだ。

「ストレス発散にたまには気心の知れた学生時代からの友人とワイワイやりたい」、という考え方もあるだろうし、そのことは当然否定はしない。どんな方法でリラックスするかは個人の自由だからだ。

とは言え、その「『たまに』が多すぎないか」、他に方法はないのか、という自分自身への問いかけは必須だろう。

繰り返しだが、限られた時間を有効活用する、という前提にたったときに、生産性や発展性のない時間はなるべく排除するべきだからだ。

とくに気を付けていただきたいのが、大勢人数でワイワイ、というやつだ。

大勢人数であるが故に、じっくりと個々人と話し合うチャンスもなく、そこには学びも何もないケースが大半だ。

唯一あるのはワイワイやって「なんか楽しかった」というその場の雰囲気による一時的な高揚感のようなものだろう。

そこには学びも生産性も発展性もないと言える。

また、不特定多数のヒトが出入りするような場面やケースでは、社会人として別のリスクも意識するべきだ、というのは昨今においては言うまでもないだろう。

そういったリスクヘッジの観点からも「ワイワイ」は避けるべきなのだ。

経験を積んだ社会人にとっての本当の意味での友人

話を友人関係や人脈に戻すと、惰性での付き合いや本質的な関係でない付き合いというのは、定期的に関係を見直し、会う頻度や会う方法を考えるべきだろう。

ところで以前本連載において、「社会人になってから、仕事関係以外での友人・知人ができないヒトは要注意」という話をした。

そのような現象の背景にあるのは、そういったしがらみのない場において、新しい人間関係を構築することのできない自分自身の本質的な「人間力」の欠如であり、世界観の狭さや行動範囲の狭さだからだ。

そしてそういった欠点は、退職後を含め、自分個人としての長期にわたる生活のクオリティなりに影響が出る、というのは言うまでもないだろう。

あるいはそういった自分自身の至らなさに目を向けたくないから、同じようなメンバーでワイワイやって充実している自分を演出しているとう側面はあるだろう。

いずれにしても、場所をベースとした人間関係については、今一度その付き合い方なりを整理するべきであり、反対に求めるべきはより本質的な価値観や志などをベースとし、お互いが学びあえるような関係性の構築だ。

一個人同士で共通する何かをベースに、または相反する何かをベースにお互いを高めあえるような関係をぜひ構築していただきたい。

そういった関係性の友人知人とは、会う頻度は多くないが毎回学びや新しい発見がある、ということにも気が付くだろう。

お互いに日々成長しているし、「会うたびに昔話ではなく新しい話で盛り上がる」ということにも気が付くだろう。

そんな関係性の友人なりが、経験を積んだ社会人にとっての本当の意味での友人と言える。

（安井 元康 ： 『非学歴エリート』著者）