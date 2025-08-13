コメ兵ＨＤが急反落、売上総利益率低下で第１四半期は５９％営業減益

コメ兵ホールディングス<2780.T>が急反落している。１２日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高４６１億２０００万円（前年同期比３７．７％増）、営業利益８億８３００万円（同５８．７％減）、純利益３億５３００万円（同７５．０％減）となり、大幅減益で着地したことが嫌気されている。



前期にアールケイエンタープライズほか３社をグループ化した効果や買取専門店を１０店舗出店したことなどが寄与し、売上高は第１四半期として過去最高を更新した。一方、時計やバッグの商品相場が低下したことや、これらの在庫の流動化を図るために法人仕入れ及び法人販売を活用したことで売上総利益率が低下。また、出店に伴う人材採用・育成などで販管費が当初計画よりも増加したことが利益を圧迫した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２０００億円（前期比２５．８％増）、営業利益８０億円（同２９．５％増）、純利益４６億円（同３．７％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS