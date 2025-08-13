原宿に新クレープブランド「SWEET PALACE」がオープン！豊富なメニュー＆少し贅沢なカスタマイズを楽しも

東京・原宿の食べ歩きのおともといえば、“クレープ”を思い浮かべる人も多いはず。

この夏、竹下通りに人気クレープ店『SWEET BOX』の姉妹ブランド「SWEET PALACE（スイートパレス）」がオープン。

カスタマイズや選ぶのも楽しい、ちょっと贅沢なクレープスタンドですよ。

竹下通りにクレープスタンド「SWEET PALACE」がオープン



8月11日（月・祝）オープンした「SWEET PALACE」は、原宿の人気クレープ店『SWEET BOX』の姉妹ブランドとしてオープンしたクレープスタンドです。

原宿らしい“気軽なのに、気分が上がる”スタイルを大切にしつつ、これまでのクレープの楽しみ方にちょっとした変化を加えた、竹下通りの新しい立ち寄りスポットになるそうですよ。

カスタムも楽しい、ちょっと贅沢なクレープ



「SWEET PALACE」では、『SWEET BOX』と同じ定番のもちもち×サクサクのクレープ生地にトッピングのフルーツやアイス、ケーキなどを自由に組み合わせできる“カスタム感”のある、ちょっと贅沢なメニューが楽しめるといいます。

店頭にはスイーツ系からお食事系まで見た目にもこだわった、種類豊富なメニューが勢ぞろいしますよ。

※画像はイメージです。実際は巻いた状態で提供されます。

スイーツ系からお食事系まで豊富なメニューが楽しみ


「ストロベリーティラミスクレープ

『オリジナルクレープ』は、素材にこだわったクレープ生地×たっぷりクリームにチョコ、カスタード、さまざまなフルーツをトッピング。

『ケーキクレープ』は、ティラミスやチーズケーキを組み合わせた、ご褒美クレープです。


「いちごアイス＆ストロベリークレープ」

『アイスクレープ』は暑い季節にうれしい、ひんやりボリューム感のある贅沢仕立て。

他にも、チョコやキャラメル、カスタード、バナナを組みわせたとろ〜り『ホットクレープ』、チーズやツナ、たまご、ハムを組み合わせたランチにもぴったりな『フードクレープ』がお目見え。

さらに種類豊富なトッピングを加えて、自分好みにカスタマイズもできますよ。

バラエティ豊かなメニューは、どの時間帯に行っても楽しめそう。

気になる人はショッピングの途中に立ち寄ってみてはいかがでしょう。

■SWEET PALACE（スイートパレス）
所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目16-6
営業時間：10:00〜21:30（年中無休）

公式サイト：https://www.crepes.jp/palace/

Instagram：＠sweetbox.harajuku



参照元：株式会社ノア プレスリリース