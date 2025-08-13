女優の大竹しのぶ（68）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。シンガーソングライターの斉藤和義（59）とのツーショットを披露した。

かねて斉藤のファンであることを公言している大竹。「七月は、本当にバタバタしてお休みが全くなくて、それでも一日だけあったお休みに、やっとやっと行けましたあ。大好きな斎藤和義さんのライブに」と報告し、密着ツーショットを公開した。

「春からツーパターンのセットリストでやっていたツアー。

どこかで、どこかでと、スケジュールを見ながら探していて、やっとやっとその特別バージョンの日に行けましたあ。あー、かっこよかったあ。歌もギターも、トークも、ドラムも、ピアノも」と万感の様子。

「前から知り合いのドラムのヨッチが、ツーショットに入ってくるのを阻止しようとしてるところです。バンドの皆さんとも一緒に撮ってもらったあ」と他のバンドメンバーとの写真も載せ、「あー、幸せだったなあ。音楽ってやっぱりすごいなあ。疲れた心も身体も突然に、癒してくれてエネルギーを、与えてくれる。ありがとうございました」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「笑顔が素敵」「寄り添うしのぶサンが可愛過ぎます」「2人とも大好きです」「くっついてていい写真」「素敵なご褒美ですね〜！」「楽しそう」などの声が寄せられている。