2児の母でタレントの山川恵里佳（43）が11日、Instagramを更新。おなかがのぞくウェア姿でのトレーニング動画を公開した。

【映像】山川恵里佳 トレーニング動画&水着姿

1998年にミスヤングマガジン特別賞を受賞し、芸能界入りした山川。2007年には、お笑いタレントのおさると結婚し、15歳の長女、12歳の長男を育てている。

Instagramでは、20年ぶりに復帰したグラビア撮影中の様子や、「夏休み」と、黒の水着姿でほほえむプールサイドでの動画など、大胆な姿を公開。また、「＃やまかわトレ」をつけたジムでの様子も公開しており、その鍛えられたスタイルも話題になっている。

おなかがのぞくウェア姿でトレーニング「スタイル抜群！」「可愛過ぎ！！」などの反響

11日の投稿では、10月に開催される「いわて盛岡シティマラソン」に向けてトレーニングしていることを明かし、おなかを見せたウェア姿でポーズを決める動画を公開。「それにしても腹筋きつかった笑」と、腹筋や足腰のトレーニングに励む様子も披露している。

この投稿にファンからは、「スタイル抜群！」「可愛過ぎ！！」「自己研鑽、素晴らしいですね〜！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）