なにわ男子・大橋和也、“インテリキャラ”に意欲 免許取得にもノリノリ「普段触れない乗り物を操縦できたら」
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、16日から放送されるCHINTAIの新CMに新イメージキャラクターとして出演する。歌とダンスを交えたミュージカル風の演出で、部屋探しの魅力を楽しく、わかりやすく表現した内容となっている。
【写真】スパイモードの優我（大橋和也）
新CMは「悩んだときは、Let’s トライ！CHINTAI」をテーマに、CHINTAI公式マスコットキャラクター・チンタイガーとともにお部屋探しに迷う若者を大橋が応援。見る人を元気にする、ポップで軽快な世界観に仕上がっている。
理想の部屋が見つからず、スマホを見つめてため息をつく若者のシーンからスタート。そこへ陽気な音楽とともに、大橋とチンタイガーが登場し、歌とダンスでお部屋探しを楽しくサポートする。背景が舞台のように切り替わり、キレのある振付やユーモアたっぷりの演出がテンポよく展開される。大橋のチャーミングな歌とダンス、チンタイガーとの息ぴったりなコンビネーションが見どころとなる。
CM撮影初日、初めて顔を合わせた大橋とチンタイガー。初対面ながら、大橋の代名詞「プリン食べすぎてお尻プリンプリン！」を彷彿（ほうふつ）とさせるように、なんとお互いにお尻をフリフリしながらあいさつするというユニークな初対面を果たした。これをきっかけに、一気に距離が縮まった様子。その後も、撮影の合間には大橋がチンタイガーにハンディファンで風を送ったり、一緒に台本を確認したりと、まるで旧知の仲のような和やかな空気の中で撮影は進んだ。
今回のCMはミュージカル仕立てということで、撮影前に大橋による歌のレコーディングが進行。CMオリジナルのキャッチーな楽曲を真剣な表情で歌い上げた後、録音ブースでは思わず照れくさそうにはにかむ姿も。メロディーがすっかり頭に残ったのか、その後、大橋さんは廊下でも口ずさみながら楽屋へと戻っていき、現場には笑顔があふれていた。
撮影の最後を飾ったのは、大橋がカーペットの上を膝でスライディングする迫力のシーン。実はこのカット、腰に装着したワイヤーを複数のスタッフが一斉に引っ張り、さらに照明もタイミングに合わせて動かすという、人力とは思えないほど大掛かりな撮影ながら、大橋は体幹をまったく崩さず、終始笑顔をキープして演じ切り、現場スタッフからは感嘆と拍手が湧き起こった。
■大橋和也（なにわ男子）コメント
――今回のCM出演が決まったときのお気持ちを教えてください。
CM出演が決まったと聞いたときは、あまりにうれしくて、思わず周りにいた人に何度も報告してしまいました（笑）。もともと、家を見るのが好きで、間取りや外観、室内の配色などを日々チェックしている自分にとって、「CHINTAI」という住まいにまつわる会社の新イメージキャラクターに選ばれたのは、本当に光栄です！
――「今年レッツトライしたいこと」は？
好奇心旺盛な性格なので、いろんなことにチャレンジしたいのですが、船舶免許や大型車両の免許など、普段触れない乗り物を操縦できたらかっこいいなと思っていて、密かに目標にしています。これからは“インテリなイメージキャラクター”を目指して頑張ります（笑）！
――普段から住まいに対して意識していることはありますか？
僕は広いリビングが好きで、ソファやテレビの配置にもこだわっています。特にコード類が見えるのが苦手で、隠す工夫をしたり、自分で家具を作ってみたりしています！間取りは正方形や長方形の形が好みで、CHINTAIのサイトでもよく調べています。住まいへのこだわりは、人一倍強い方かもしれません（笑）
――今回のCMの見どころを教えてください。
やっぱりチンタイガーとの共演ですね！自分にとってはまるで芸能人のような存在だったので、一緒にポーズを決めたり、ダンスを踊ったりできたのが本当にうれしかったです。チンタイガーとの息の合った共演シーンは、撮影中もずっと楽しくて、画面越しにもその空気が伝わると思います。ぜひチェックしてみてください！
