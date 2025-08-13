ETF売買動向＝13日寄り付き、日経レバの売買代金は268億円と活況 ETF売買動向＝13日寄り付き、日経レバの売買代金は268億円と活況

13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.3％減の591億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.0％減の488億円となっている。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> など111銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> など25銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.94％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.05％安と大幅に下落。



日経平均株価が319円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金268億6400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金196億5100万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が61億6000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億7400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が23億3800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が22億3000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

