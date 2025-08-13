―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5337> ダントーＨＤ 　東Ｓ 　 -17.19 　　8/12　　上期　　　　赤縮
<5029> サークレイス 　東Ｇ 　 -16.38 　　8/12　　　1Q　　　　赤拡
<387A> フラー 　　　　東Ｇ 　 -16.35 　　8/12　本決算　　　　1.08
<7133> ヒュウガプラ 　東Ｇ 　 -15.40 　　8/12　　　1Q　　　-31.91
<4488> ＡＩｉｎｓ 　　東Ｇ 　 -14.01 　　8/12　　　1Q　　　123.26

<6562> ジーニー 　　　東Ｇ 　 -13.80 　　8/12　　　1Q　　　-69.12
<7886> ヤマトモビＭ 　東Ｓ 　 -13.11 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<6031> ＺＥＴＡ 　　　東Ｇ 　 -10.98 　　8/12　　上期　　　　　－
<6637> 寺崎電気 　　　東Ｓ 　 -10.00 　　8/12　　　1Q　　　-14.54
<4447> ＰＢシステム 　東Ｇ　　 -9.21 　　8/12　　　3Q　　　-91.67

<4591> リボミック 　　東Ｇ　　 -8.40 　　8/12　　　1Q　　　　赤縮
<4040> 南海化学 　　　東Ｓ　　 -7.75 　　8/12　　　1Q　　　-34.71
<2780> コメ兵ＨＤ 　　東Ｓ　　 -7.50 　　8/12　　　1Q　　　-70.17
<6074> ＪＳＳ 　　　　東Ｓ　　 -7.14 　　8/12　　　1Q　　　-51.06
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 　東Ｇ　　 -6.99 　　8/12　　　3Q　　　　黒転

<9268> オプティマス 　東Ｓ　　 -6.97 　　8/12　　　1Q　　　-89.89
<250A> シマダヤ 　　　東Ｓ　　 -6.94 　　8/12　　　1Q　　　 -9.89
<332A> ミーク 　　　　東Ｇ　　 -6.70 　　8/12　　　1Q　　　　　－
<148A> ハッチワーク 　東Ｇ　　 -5.60 　　8/12　　上期　　　171.01
<6195> ホープ 　　　　東Ｇ　　 -5.50 　　8/12　　　1Q　　　-63.64

<7918> ヴィアＨＤ 　　東Ｓ　　 -5.04 　　8/12　　　1Q　　　-98.02
<3646> 駅探 　　　　　東Ｇ　　 -4.80 　　8/12　　　1Q　　　　赤拡
<1914> 日基技 　　　　東Ｓ　　 -4.75 　　8/12　　　1Q　　　-56.09
<3054> ハイパー 　　　東Ｓ　　 -4.66 　　8/12　　上期　　　 27.14
<9408> ＢＳＮＨＤ 　　東Ｓ　　 -4.59 　　8/12　　　1Q　　　-29.29

<4172> 東和ハイシス 　東Ｓ　　 -3.62 　　8/12　　　3Q　　　　4.94
<6335> 東京機 　　　　東Ｓ　　 -3.36 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<5363> ＴＹＫ 　　　　東Ｓ　　 -3.25 　　8/12　　　1Q　　　 -8.29
<5256> フュージック 　東Ｇ　　 -3.22 　　8/12　本決算　　　　　－
<5253> カバー 　　　　東Ｇ　　 -2.83 　　8/12　　　1Q　　　　1.64

<6166> 中村超硬 　　　東Ｇ　　 -2.51 　　8/12　　　1Q　　　462.50
<7643> ダイイチ 　　　東Ｓ　　 -2.31 　　8/12　　　3Q　　　-37.44
<4119> 日ピグＨＤ 　　東Ｓ　　 -2.26 　　8/12　　　1Q　　　 -5.44
<3372> 関門海 　　　　東Ｓ　　 -1.98 　　8/12　　　1Q　　　　赤拡
<331A> メディックス 　東Ｓ　　 -1.67 　　8/12　　　1Q　　　　　－

<9221> フルハシＥ 　　東Ｓ　　 -1.67 　　8/12　　　1Q　　　-33.87
<1764> 工藤建設 　　　東Ｓ　　 -1.60 　　8/12　本決算　　　-21.59
<9466> アイドマＭＣ 　東Ｓ　　 -1.57 　　8/12　　　1Q　　　-32.79
<4237> フジプレアム 　東Ｓ　　 -1.50 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<4288> アズジェント 　東Ｓ　　 -1.46 　　8/12　　　1Q　　　　赤縮

<4583> カイオム 　　　東Ｇ　　 -1.44 　　8/12　　上期　　　　赤縮
<3961> シルバエッグ 　東Ｇ　　 -1.40 　　8/12　　上期　　　　赤転
<2435> シダー 　　　　東Ｓ　　 -1.38 　　8/12　　　1Q　　　-44.53
<4171> グローバルＩ 　東Ｓ　　 -1.34 　　8/12　　上期　　　-20.31
<8209> フレンドリ 　　東Ｓ　　 -1.21 　　8/12　　　1Q　　　　黒転

<1431> リブワーク 　　東Ｇ　　 -1.19 　　8/12　本決算　　　 19.44
<2291> 福留ハ 　　　　東Ｓ　　 -1.18 　　8/12　　　1Q　　　　赤拡
<3416> ピクスタ 　　　東Ｇ　　 -1.17 　　8/12　　上期　　　-43.67
<6513> オリジン 　　　東Ｓ　　 -1.12 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<3551> ダイニック 　　東Ｓ　　 -0.96 　　8/12　　　1Q　　　 -2.49

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース