決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … カバー、フラー、カイオム (8月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5337> ダントーＨＤ 東Ｓ -17.19 8/12 上期 赤縮
<5029> サークレイス 東Ｇ -16.38 8/12 1Q 赤拡
<387A> フラー 東Ｇ -16.35 8/12 本決算 1.08
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -15.40 8/12 1Q -31.91
<4488> ＡＩｉｎｓ 東Ｇ -14.01 8/12 1Q 123.26
<6562> ジーニー 東Ｇ -13.80 8/12 1Q -69.12
<7886> ヤマトモビＭ 東Ｓ -13.11 8/12 1Q 赤転
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -10.98 8/12 上期 －
<6637> 寺崎電気 東Ｓ -10.00 8/12 1Q -14.54
<4447> ＰＢシステム 東Ｇ -9.21 8/12 3Q -91.67
<4591> リボミック 東Ｇ -8.40 8/12 1Q 赤縮
<4040> 南海化学 東Ｓ -7.75 8/12 1Q -34.71
<2780> コメ兵ＨＤ 東Ｓ -7.50 8/12 1Q -70.17
<6074> ＪＳＳ 東Ｓ -7.14 8/12 1Q -51.06
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 東Ｇ -6.99 8/12 3Q 黒転
<9268> オプティマス 東Ｓ -6.97 8/12 1Q -89.89
<250A> シマダヤ 東Ｓ -6.94 8/12 1Q -9.89
<332A> ミーク 東Ｇ -6.70 8/12 1Q －
<148A> ハッチワーク 東Ｇ -5.60 8/12 上期 171.01
<6195> ホープ 東Ｇ -5.50 8/12 1Q -63.64
<7918> ヴィアＨＤ 東Ｓ -5.04 8/12 1Q -98.02
<3646> 駅探 東Ｇ -4.80 8/12 1Q 赤拡
<1914> 日基技 東Ｓ -4.75 8/12 1Q -56.09
<3054> ハイパー 東Ｓ -4.66 8/12 上期 27.14
<9408> ＢＳＮＨＤ 東Ｓ -4.59 8/12 1Q -29.29
<4172> 東和ハイシス 東Ｓ -3.62 8/12 3Q 4.94
<6335> 東京機 東Ｓ -3.36 8/12 1Q 赤転
<5363> ＴＹＫ 東Ｓ -3.25 8/12 1Q -8.29
<5256> フュージック 東Ｇ -3.22 8/12 本決算 －
<5253> カバー 東Ｇ -2.83 8/12 1Q 1.64
<6166> 中村超硬 東Ｇ -2.51 8/12 1Q 462.50
<7643> ダイイチ 東Ｓ -2.31 8/12 3Q -37.44
<4119> 日ピグＨＤ 東Ｓ -2.26 8/12 1Q -5.44
<3372> 関門海 東Ｓ -1.98 8/12 1Q 赤拡
<331A> メディックス 東Ｓ -1.67 8/12 1Q －
<9221> フルハシＥ 東Ｓ -1.67 8/12 1Q -33.87
<1764> 工藤建設 東Ｓ -1.60 8/12 本決算 -21.59
<9466> アイドマＭＣ 東Ｓ -1.57 8/12 1Q -32.79
<4237> フジプレアム 東Ｓ -1.50 8/12 1Q 赤転
<4288> アズジェント 東Ｓ -1.46 8/12 1Q 赤縮
<4583> カイオム 東Ｇ -1.44 8/12 上期 赤縮
<3961> シルバエッグ 東Ｇ -1.40 8/12 上期 赤転
<2435> シダー 東Ｓ -1.38 8/12 1Q -44.53
<4171> グローバルＩ 東Ｓ -1.34 8/12 上期 -20.31
<8209> フレンドリ 東Ｓ -1.21 8/12 1Q 黒転
<1431> リブワーク 東Ｇ -1.19 8/12 本決算 19.44
<2291> 福留ハ 東Ｓ -1.18 8/12 1Q 赤拡
<3416> ピクスタ 東Ｇ -1.17 8/12 上期 -43.67
<6513> オリジン 東Ｓ -1.12 8/12 1Q 赤転
<3551> ダイニック 東Ｓ -0.96 8/12 1Q -2.49
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース