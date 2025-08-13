―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ホリイフード <3077>
　25年11月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4400万円の黒字(前年同期は2000万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の100万円に対する進捗率が4400.0％とすでに上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3077> ホリイフード 　東Ｓ 　 +30.16 　　8/12　　　1Q　　　　黒転
<5870> ナルネット 　　東Ｇ 　 +23.00 　　8/12　　　1Q　　　116.98
<2981> ランディクス 　東Ｇ 　 +20.31 　　8/12　　　1Q　　　951.06
<3143> オーウイル 　　東Ｓ 　 +18.93 　　8/12　　　1Q　　　 62.61
<4259> エクサＷｉｚ 　東Ｇ 　 +15.89 　　8/12　　　1Q　　　　黒転

<6149> 小田原エンジ 　東Ｓ 　 +15.54 　　8/12　　上期　　　265.00
<6840> ＡＫＩＢＡ 　　東Ｓ 　 +12.80 　　8/12　　　1Q　　　219.35
<5139> オープンＷ 　　東Ｇ 　 +12.24 　　8/12　　上期　　　 77.02
<9322> 川西倉 　　　　東Ｓ 　 +10.36 　　8/12　　　1Q　　　 -7.60
<3683> サイバーリン 　東Ｓ 　 +10.27 　　8/12　　上期　　　 73.68

<4054> 日本情報Ｃ 　　東Ｇ 　 +10.23 　　8/12　本決算　　　 20.64
<208A> 構造計画ＨＤ 　東Ｓ 　 +10.15 　　8/12　本決算　　　　9.98
<6570> 共和コーポ 　　東Ｓ 　 +10.04 　　8/12　　　1Q　　　 52.94
<4374> ロボペイ 　　　東Ｇ　　 +9.74 　　8/12　　上期　　　 65.95
<6904> 原田工業 　　　東Ｓ　　 +9.57 　　8/12　　　1Q　　　 41.07

<9791> ビケンテクノ 　東Ｓ　　 +9.41 　　8/12　　　1Q　　　 30.16
<4013> 勤次郎 　　　　東Ｇ　　 +8.67 　　8/12　　上期　　　155.24
<7047> ポート 　　　　東Ｇ　　 +8.42 　　8/12　　　1Q　　　-12.69
<3359> ｃｏｔｔａ 　　東Ｇ　　 +7.69 　　8/12　　　3Q　　　 26.53
<6969> 松尾電 　　　　東Ｓ　　 +7.55 　　8/12　　　1Q　　　103.80

<7037> テノ．ＨＤ 　　東Ｓ　　 +7.35 　　8/12　　上期　　　　黒転
<1795> マサル 　　　　東Ｓ　　 +6.78 　　8/12　　　3Q　　　 82.00
<4393> バンクオブイ 　東Ｇ　　 +6.52 　　8/12　　　3Q　　　 22.86
<8041> ＯＵＧＨＤ 　　東Ｓ　　 +6.30 　　8/12　　　1Q　　　111.16
<9890> マキヤ 　　　　東Ｓ　　 +5.94 　　8/12　　　1Q　　　 37.72

<4074> ラキール 　　　東Ｇ　　 +5.94 　　8/12　　上期　　　 43.97
<7819> 粧美堂 　　　　東Ｓ　　 +5.08 　　8/12　　　3Q　　　 31.93
<8835> 太平発 　　　　東Ｓ　　 +4.90 　　8/12　　　1Q　　　 40.68
<6342> 太平製 　　　　東Ｓ　　 +4.66 　　8/12　　　1Q　　　-66.76
<6245> ヒラノテク 　　東Ｓ　　 +4.10 　　8/12　　　1Q　　　110.77

<4752> 昭和システム 　東Ｓ　　 +4.00 　　8/12　　　1Q　　　 16.93
<9564> ＦＣＥ 　　　　東Ｓ　　 +3.94 　　8/12　　　3Q　　　 28.71
<7368> 表示灯 　　　　東Ｓ　　 +3.80 　　8/12　　　1Q　　　 11.68
<9259> タカヨシＨＤ 　東Ｇ　　 +3.27 　　8/12　　　3Q　　　 -9.17
<2342> トランスＧＧ 　東Ｇ　　 +2.94 　　8/12　　　1Q　　　　黒転

<9193> 東京汽 　　　　東Ｓ　　 +2.88 　　8/12　　　1Q　　　　黒転
<4356> 応用技術 　　　東Ｓ　　 +2.69 　　8/12　　上期　　　 18.21
<2370> メディネット 　東Ｇ　　 +2.63 　　8/12　　　3Q　　　　赤拡
<4419> フィナＨＤ 　　東Ｇ　　 +2.20 　　8/12　　　1Q　　　 27.38
<3652> ＤＭＰ 　　　　東Ｇ　　 +2.12 　　8/12　　　1Q　　　　赤転

<2993> 長栄 　　　　　東Ｓ　　 +2.09 　　8/12　　　1Q　　　 -5.96
<5842> インテグラル 　東Ｇ　　 +1.94 　　8/12　　上期　　　-57.51
<3970> イノベーショ 　東Ｇ　　 +1.76 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<9204> スカイマーク 　東Ｇ　　 +1.64 　　8/12　　　1Q　　　　赤拡
<2304> ＣＳＳ 　　　　東Ｓ　　 +1.62 　　8/12　　　3Q　　　　1.44

<3986> ビーブレイク 　東Ｇ　　 +1.61 　　8/12　本決算　　　 25.00
<7922> 三光産業 　　　東Ｓ　　 +1.50 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<8230> はせがわ 　　　東Ｓ　　 +1.27 　　8/12　　　1Q　　　　赤転
<5724> アサカ理研 　　東Ｓ　　 +1.24 　　8/12　　　3Q　　　 22.18
<142A> ジンジブ 　　　東Ｇ　　 +1.19 　　8/12　　　1Q　　　　赤縮

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース