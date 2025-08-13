決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … エクサＷｉｚ、バンクオブイ、フィナＨＤ (8月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月8日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 ホリイフード <3077>
25年11月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4400万円の黒字(前年同期は2000万円の赤字)に浮上し、4-9月期(上期)計画の100万円に対する進捗率が4400.0％とすでに上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3077> ホリイフード 東Ｓ +30.16 8/12 1Q 黒転
<5870> ナルネット 東Ｇ +23.00 8/12 1Q 116.98
<2981> ランディクス 東Ｇ +20.31 8/12 1Q 951.06
<3143> オーウイル 東Ｓ +18.93 8/12 1Q 62.61
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ +15.89 8/12 1Q 黒転
<6149> 小田原エンジ 東Ｓ +15.54 8/12 上期 265.00
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +12.80 8/12 1Q 219.35
<5139> オープンＷ 東Ｇ +12.24 8/12 上期 77.02
<9322> 川西倉 東Ｓ +10.36 8/12 1Q -7.60
<3683> サイバーリン 東Ｓ +10.27 8/12 上期 73.68
<4054> 日本情報Ｃ 東Ｇ +10.23 8/12 本決算 20.64
<208A> 構造計画ＨＤ 東Ｓ +10.15 8/12 本決算 9.98
<6570> 共和コーポ 東Ｓ +10.04 8/12 1Q 52.94
<4374> ロボペイ 東Ｇ +9.74 8/12 上期 65.95
<6904> 原田工業 東Ｓ +9.57 8/12 1Q 41.07
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ +9.41 8/12 1Q 30.16
<4013> 勤次郎 東Ｇ +8.67 8/12 上期 155.24
<7047> ポート 東Ｇ +8.42 8/12 1Q -12.69
<3359> ｃｏｔｔａ 東Ｇ +7.69 8/12 3Q 26.53
<6969> 松尾電 東Ｓ +7.55 8/12 1Q 103.80
<7037> テノ．ＨＤ 東Ｓ +7.35 8/12 上期 黒転
<1795> マサル 東Ｓ +6.78 8/12 3Q 82.00
<4393> バンクオブイ 東Ｇ +6.52 8/12 3Q 22.86
<8041> ＯＵＧＨＤ 東Ｓ +6.30 8/12 1Q 111.16
<9890> マキヤ 東Ｓ +5.94 8/12 1Q 37.72
<4074> ラキール 東Ｇ +5.94 8/12 上期 43.97
<7819> 粧美堂 東Ｓ +5.08 8/12 3Q 31.93
<8835> 太平発 東Ｓ +4.90 8/12 1Q 40.68
<6342> 太平製 東Ｓ +4.66 8/12 1Q -66.76
<6245> ヒラノテク 東Ｓ +4.10 8/12 1Q 110.77
<4752> 昭和システム 東Ｓ +4.00 8/12 1Q 16.93
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ +3.94 8/12 3Q 28.71
<7368> 表示灯 東Ｓ +3.80 8/12 1Q 11.68
<9259> タカヨシＨＤ 東Ｇ +3.27 8/12 3Q -9.17
<2342> トランスＧＧ 東Ｇ +2.94 8/12 1Q 黒転
<9193> 東京汽 東Ｓ +2.88 8/12 1Q 黒転
<4356> 応用技術 東Ｓ +2.69 8/12 上期 18.21
<2370> メディネット 東Ｇ +2.63 8/12 3Q 赤拡
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ +2.20 8/12 1Q 27.38
<3652> ＤＭＰ 東Ｇ +2.12 8/12 1Q 赤転
<2993> 長栄 東Ｓ +2.09 8/12 1Q -5.96
<5842> インテグラル 東Ｇ +1.94 8/12 上期 -57.51
<3970> イノベーショ 東Ｇ +1.76 8/12 1Q 赤転
<9204> スカイマーク 東Ｇ +1.64 8/12 1Q 赤拡
<2304> ＣＳＳ 東Ｓ +1.62 8/12 3Q 1.44
<3986> ビーブレイク 東Ｇ +1.61 8/12 本決算 25.00
<7922> 三光産業 東Ｓ +1.50 8/12 1Q 赤転
<8230> はせがわ 東Ｓ +1.27 8/12 1Q 赤転
<5724> アサカ理研 東Ｓ +1.24 8/12 3Q 22.18
<142A> ジンジブ 東Ｇ +1.19 8/12 1Q 赤縮
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース